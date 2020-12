Google uniemożliwiło wysyłanie i odbieranie SMS-ów na wielu smartfonach

Co się stało?

Usługi Operatora to mało znana aplikacja, którą ma niemal każdy

Jak się kończy pospieszne wydawanie niedopracowanych aktualizacji oprogramowania? Cóż, bardzo często źle, o czym przekonali się właśnie użytkownicy pobranej ponad miliard razy apki Usługi Operatora, rozwijanej przez Google. Firma z Mountain View udostępniła "poprawkę", która odebrała możliwość wysyłania i odbierania SMS-ów na wielu smartfonach na całym świecie.Usługi Operatora (Carrier Services) są składnikiem systemu Android, który pojawił się w Sklepie Play w 2017 roku. Ta wysoce uprzywilejowana aplikacja o nazwie pakietu "com.google.android.ims" jest częścią IP Multimedia Subsystem (IMS) Androida - kolekcji standardów 3GPP, które umożliwiają telefonowi łączenie się z siecią komórkową i zazwyczaj dostarczają głos, wideo i tekst, w tym Voice over LTE, połączenia Wi-Fi i RCS, czyli nowocześniejszy zamiennik SMS-ów. Google zazwyczaj używa swojej aplikacji do rozpowszechniania nowych funkcji RCS wśród użytkowników. Tym razem wykorzystano ją do błyskawicznego udostępniania błędów.Po ostatniej aktualizacji Usług Operatora do wersji 50, grupa osób korzystających na co dzień ze smartfonów marek Samsung, Motorola, OnePlus, LG i TCL zaczęła donosić o problemach z SMS-ami. Tych nie dało się ani wysyłać, ani odbierać. Sklep Google Play błyskawicznie zalały słowa krytyki ze strony niezadowolonych użytkowników, którzy upust swojej frustracji dawali w sekcji komentarzy pod Usługami Operatora.