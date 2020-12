CyberGhost VPN z nową aktualizacją. Lepszy interfejs i genialna cena

Tani, dobry VPN.

Cyberghost - tani VPN, który odblokuje Netflixa

VPN prawie za darmo

Interfejs najnowszej wersji aplikacji Cyberghost dla systemów Android. | Źródło: CyberghostUsługi typu VPN to najprostszy i najtańszy sposób na zachowanie anonimowości w sieci, ale także świetna opcja dla miłośników filmów i seriali. Cyberghost nie tylko pozwala ukryć aktywność w Internecie przed niepożądanymi osobami i podmiotami, ale także odblokować pełną zawartość Netflixa. Wiedzieliście, że w Polsce mamy dostęp do jedynie 15% całej biblioteki Netflixa? Korzystając z VPN pokroju Cyberghost za pomocą kilku kliknięć da się korzystać z pełnej oferty, kierując ruch sieciowy przez serwer w Stanach Zjednoczonych.Kupując dostęp do Cyberghost VPN uzyskacie jednoczesny dostęp do aplikacji na wszystkie popularne platformy - Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV i FireStick, konsol Xbox i PlayStation, a nawet do aplikacji dla routerów. CyberGhost VPN to łącznie 6389 serwerów w 90 krajach świata oraz dedykowane serwery dla VOD i torrentów.W ramach trwającej obecnie świątecznej promocji dostęp do Cyberghost VPN kupić można w cenie tylko 1,94 € miesięcznie (niespełna 9 zł), w planie 3-letnim z 3 dodatkowymi miesiącami gratis.Aktualny cennik Cyberghost VPN. | Źródło: mat. własnyJeśli Cyberghost z jakiegoś powodu nie przypadnie Ci do gustu, firma daje aż 45 dni na rezygnację z usługi, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.Źródło: mat. własny