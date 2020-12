Nowa kampania Huawei AppGallery promuje popularne aplikacje

TIDAL, OLX, InPost, World of Tanks i AutoMapa.

Najnowsza kampania promująca AppGallery to przykład realizacji przez Huawei strategii polegającej na łączeniu rozbudowy sklepu z promocją partnerów marki. Grudniowa akcja promocyjna komunikuje popularne wśród konsumentów kategorie aplikacji, takie jak muzyka, zakupy, gry i nawigacja. Głównym elementem kampanii jest seria 6 filmów – 5 z nich promuje każdą z aplikacji oddzielnie, jeden film opowiada o nich łącznie.TIDAL to pierwsza z 5 aplikacji, które są bohaterami filmów promujących sklep AppGallery w ramach grudniowej kampanii prowadzonej w kanałach digital Huawei. Wideo opublikowane dziś na profilu AppGallery na Facebook’u komunikuje atrakcyjność całej kategorii „muzyka” w sklepie marki, z aplikacjąw roli głównej. W najbliższych dniach zostaną opublikowane kolejne filmy, gdzie bohaterami będą aplikacje z innych kategorii, takie jakPierwsze opublikowane wideo, oprócz promocji kategorii „muzyka” i aplikacji TIDAL, prezentuje też najnowsze urządzenia marki, pozwalające z tych usług korzystać – jest to smartfon Huawei Mate 40 Pro , bezprzewodowe słuchawki FreeBuds Pro oraz najnowszy głośnik Huawei Sound, który już przetestowaliśmy. Wideo można obejrzeć na profilu AppGallery na Facebook’u:Pozostałe filmy będą pojawiać się systematycznie przez cały grudzień.AppGallery oferuje użytkownikom bogactwo aplikacji, polskich i globalnych, z wielu różnych kategorii. Znajduje się tam już, a w skali globalnej jest ich już ponad 96 tysięcy. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 490 milionów aktywnych użytkowników z całego świata. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład którego wchodzą takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.Źródło: Huawei