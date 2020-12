Flash Player z ostatnią aktualizacją. Adobe dziękuje użytkownikom

[*]

Koniec Flash Playera coraz bliżej

Dzisiaj przypada ostateczne zaplanowane wydanie Flash Playera dla wszystkich regionów poza Chinami kontynentalnymi. Chcielibyśmy poświęcić chwilę, aby podziękować wszystkim naszym klientom i programistom, którzy używali i tworzyli niesamowitą zawartość Flash Playera przez ostatnie dwie dekady. Jesteśmy dumni, że Flash odegrał kluczową rolę w rozwoju treści internetowych w zakresie animacji, interaktywności, dźwięku i wideo. Cieszymy się, że możemy pomóc w rozwoju nowej ery cyfrowych doświadczeń.

Źródło: Adobe

O końcu Flash Playera słychać już od kilku lat. Dosyć często w sieci można spotkać się z informacjami przypominającymi o tej wirtualnej „śmierci”. Teraz o wydarzeniu poinformowali sami deweloperzy z Adobe, którzy właśnie pożegnali się z użytkownikami i podziękowali im za wspólnie spędzony czas.Dwa dni temu pojawiła sięoraz poprawiająca ogólną stabilność usługi.Przy okazji tej aktualizacji wydano następujące oświadczenie:Konkrety są następujące – wsparcie dla Flash Playera zakończy się z 31 grudnia 2020 roku, a. Deweloperzy zachęcają wszystkich użytkowników do usunięcia wtyczki już teraz w celu ochrony ich systemów.Flash niewątpliwie na zawsze zapisze się historii internetu. Jeśli wychowaliście się na grach i stronach wykonanych dzięki Flash Playerowi, to warto zainteresować się launcherem o nazwie Flashpoint . Umożliwia on emulację ponad 36 tys. gier Flash, więc z pewnością odnajdziecie tam coś dla siebie, albo coś w co kiedyś graliście.Źródło i foto: Adobe