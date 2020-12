Steam z nowym systemem wyszukiwania gier

Drobna, ale przyjemna zmiana.

Steam z ulepszoną nawigacją

Źródło: wł.

Źródło: Steam

Możliwość zdobywania osiągnięć w grach nikogo już raczej nie dziwi. Rozwiązanie rozpowszechnione przez Microsoft na dobre wpisało się do kultury gamingu. Zaskoczeniem nie są więc aktualizacje systemów achievementów wdrażane przez np. właścicieli przeróżnych platform.Na taki krok zdecydował się właśnie Valve. Usługa Steam wzbogaciła się o. Znajduje się ona w sekcji „Profil”, do której można przejść zarówno z poziomu przeglądarki, jak i dedykowanego klienta. Nowość pozwala na błyskawiczne przejrzenie produkcji, w których udało nam się zdobyć wszystkie osiągnięcia.Do tej pory należało albo na własną rękę stworzyć tego typu kolekcję tytułów, bądź żmudno filtrować bibliotekę. Teraz cały proces został uproszczony, co z pewnością spodoba się licznym użytkownikom. To jednak nie wszystkie nowości.W laboratorium Steama można testować nową zakładkę sklepu. Mowa o „Nowe i godne uwagi”. Chyba nie trzeba tłumaczyć, co kryje się pod tą nazwą. Co jednak ciekawsze – wewnątrz sklepu. Teraz wszystko zostało podzielone na „sekcje specjalne” (np. free-to-play czy wirtualna rzeczywistość), „gatunki” (RPG, akcja), „motywy” (LGBTQ+ bądź gry, gdzie „wybory mają znaczenie) oraz „Społeczności i Gracze” (np. wieloosobowe, LAN).Zmiany zostały wprowadzone z kilku powodów. Przede wszystkim Valve zdaje sobie sprawę z różnic występujących pomiędzy poszczególnymi graczami w zakresie przeglądania Steama. Jedni szukają konkretnej gry, a jeszcze inni krążą po kategoriach. Deweloperzy chcą, by każdy mógł znajdować produkcje tak, jak lubi – a dodatkowo z przyjemnością.Skupiono się więc na 63 kategoriach będących niejako połączeniem najpopularniejszych tagów używanych przez odbiorców. Całość jest jednak dopiero w fazie testowej, więc mogą występować błędy. Ulepszony system wyszukiwania ma trafić do wszystkich w bliżej nieokreślonym terminie.Źródło i foto: Valve