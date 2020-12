W grudniu wiele osób czeka przymusowa aktualizacja Windows 10

Koniec wsparcia dla jednego z wydań.

Koniec wsparcia dla Windows 10 1903

"W systemie Windows 10 w wersji 1903 został osiągnięty koniec obsługi w dniu 8 grudnia 2020. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń oraz jakości, zalecamy zaktualizowanie systemu Windows 10 do najnowszej wersji. Jeśli chcesz zaktualizować system do Windows 10, wersja 1909, musisz użyć pakietu KB4517245(EKB). Korzystanie z EKB zwiększa i ułatwia aktualizowanie i wymaga pojedynczego ponownego uruchomienia"

Microsoft przymusowo zaktualizuje część komputerów

Doczekaliśmy się zakończenia wsparcia dla systemu Windows 10 w wersji 1903 ( May 2019 Update ). Użytkownicy tego wariantu oprogramowania nie otrzymają kolejnych łatek bezpieczeństwa, usprawnień i nowych funkcji. Ostatnia z aktualizacji o numerze KB4592449 podnosi numer kompilacji do 18362.1256.- czytamy w komunikacie.Następną wersją po wersji 1903 jest Windows 10 1909, mający postać niewielkiego pakietu ulepszeń, przez wielu określanego jako niewiele więcej niż Service Pack. Z tego właśnie powodu system Windows 10 w wersji 1903 i 1909 otrzymywały do tej pory te same aktualizacje zbiorcze.Jeśli korzystasz z Windows 10 1903 i nie podejmie samodzielnie żadnej akcji, Microsoft wymusi aktualizację do systemu Windows 10 w wersji 1909 lub 2004. Jeżeli używasz systemu Windows 10 w wersji 1903, wymuszenie aktualizacji do wersji 1909 nastąpi jeszcze w tym miesiącu. Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 w wersji 1909, wymuszona aktualizacja do systemu Windows 10 w wersji 2004 (aktualizacja z maja 2020 r.) będzie miała miejsce na wiosnę przyszłego roku.Najsensowniejszym rozwiązaniem wydaje się wybór bieżącego wydania, czyli Windows 10 20H2 . Aktualizacja z października tego roku jest już udostępniana na wszystkich komputerach.Źródło: mat. własny