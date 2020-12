Grudniowa aktualizacja Windows 10 już jest. Co poprawiono?

Poprawka dostępna w Windows Update.

Co nowego w Windows 10 KB4592438?

"An illegal DMA operation was attempted by a driver being verified."

Jak zainstalować aktualizację grudniową Windows 10?

Grudniowa aktualizacja wydawana w ramach Patch Tuesday została udostępniona tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca, przypadający tym razem na 8 grudnia. Poprawka o numerze KB4592438 dziś zagościła na komputerach wielu Polaków korzystających z systemu Windows 10 w wersjach 20H2, 2004, 1909 oraz 1903. Warto odnotować, iż łatki dla Windows 10 w wersji 2004 i 20H2 są dostarczane poprzez te same aktualizacje zbiorcze, ponieważ oba systemy operacyjne mają identyczny zestaw plików systemowych.Przede wszystkim, aktualizacja KB4592438 podnosi wersję systemu do OS build 19041.685 w przypadku Windows 10 2004 oraz OS build 19042.685 w przypadku Windows 10 20H2. Jak przystało na Patch Tuesday, skupiono się przede wszystkim na ulepszeniach zabezpieczeń - łącznie 58, także tych dla starszej wersji przeglądarki Microsoft Edge (z silnikiem Edge HTML, zastąpionej przez Chromium), Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals i Windows Virtualization.W najnowszym Windows 10 20H2 firma Microsoft rozwiązała problem z Eksploratorem plików i Panelem sterowania, który powodował, że starsze składniki nieprawidłowo mieszały elementy interfejsu użytkownika z trybu ciemnego i jasnego systemu Windows 10. Przy okazji naprawiono błąd polegający na tym, że naprawa systemu kończyła się niepowodzeniem, gdy użytkownicy uruchamiali narzędzie Media Creation Tool (MCT).Co istotne, Microsoft w końcu wyeliminował zgodności sterownika, w którym system operacyjny ulegał awarii z błędem niebieskiego ekranu śmierci i wyświetlał komunikat o treści:Aby to zrobić wystarczy przejść do Windows Update i wyszukać poprawek ręcznie. Aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana, stając się aktywną po ponownym uruchomieniu komputera.Źródło: mat. własny, Microsoft