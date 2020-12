Nowa aplikacja Google pozwala porozumiewać się tylko z użyciem oczu

Rozwiązanie o dużym znaczeniu.

Spójrz w lewo by powiedzieć cześć

Na przestrzeni lat Google stworzyło mnóstwo świetnych aplikacji, a w tym wiele aplikacji powstałych z myślą o osobach niepełnosprawnych. Takie aplikacje wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne, by ułatwić osobom niepełnosprawnym wykonywanie najprostszych czynności w życiu codziennym – korzystanie z Internetu, przemieszczanie się poza domem, i nie tylko. Teraz Google udostępniło aplikację, która umożliwia komunikowanie się z innymi tylko z pomocą oczu., bo tak brzmi nazwa nowej aplikacji, powstała po to, by pozwolić osobom cierpiącym na zaburzenia mowy i motoryki na komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi tylko z pomocą smartfonu – urządzenia, które pacjenci i tak najpewniej posiadają, i które łatwo wszędzie zabrać ze sobą – w przeciwieństwie do droższego sprzętu o możliwościach podobnych do aplikacji. Look to Speak można pobrać na urządzenie z systemem Android 9 lub nowszym.Google stworzyło Look to Speak, współpracując z Richardem Cavem – terapeutą głosu i mowy, który od 10 lat pracuje z osobami z zaburzeniami mowy i motoryki. Aplikacja wykorzystuje kamerę smartfonu, by rejestrować ruchy oczu użytkownika i tłumaczyć je na ekranie na ustalone wcześniej frazy. Interfejs użytkownika składa się z trzech paneli – górnego, lewego i prawego, z pomocą których, wykorzystując ruchy oczu, użytkownik może decydować, co chce przekazać innym. Wybrana fraza zostanie nie tylko pokazana na ekranie, ale również odtworzona na głos.Co istotne, Google podzieliło się specjalnymi poradnikami, które wyjaśniają, jak obsługiwać aplikację Look to Speak.otrzymał formę tekstową, zaś drugi stanowi wideo.Rzecz jasna, aplikację Look to Speak możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Google , fot. tyt. Google