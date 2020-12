Microsoft Teams na telefony z licznymi nowościami

Microsoft Teams - nowości

Microsoft Teams to niewątpliwie jedna z popularniejszych aplikacji pozwalających na przeprowadzanie wideorozmów i telekonferencji. Osobiście na studiach korzystam wyłącznie z tej platformy, więc tym bardziej cieszą mnie jej dosyć częste aktualizacje. Gigant z Redmond przygotował właśnie szereg usprawnień, z których zadowoleni będą szczególnie mobilni konsumenci.Usługa w wersji na telefony obsługuje teraz. Mowa o m.in. galerii 3x3 (maksymalnie 9 okien wideo na ekranie), dużej galerii (maksymalnie 49 okien wideo na jednym ekranie) oraz wspólnym trybie (wszyscy zostają przeniesieni do specjalnie wydzielonej wirtualnej przestrzeni. Microsoft podkreśla, iż w każdym z widoków można aktywować efekt rozmazanego tła tak, by widoczna była wyłącznie nasza sylwetka.Dodatkowo pojawiła siępozwalająca na szybkie przeprowadzenie spotkania z poziomu kalendarza wbudowanego w Teams. Do tej pory błyskawiczne połączenia można było wykonywać wyłącznie z poziomu komputera.Nareszcie mobilny Teams pozwala na. Brak tej funkcjonalności dało się bardzo często zauważyć. Bez niej aplikacja tak naprawdę nie spełniała swojej roli w stu procentach. Teraz się to na całe szczęście zmieniło.Co ciekawe, z poziomu platformy na telefony. Spowoduje to wyświetlenie widoku z wybranej kamery praktycznie na całym ekranie. To także dało się uczynić tylko przez desktopową odsłonę Teams Podobnie ma się sprawa z. Teraz bezinwazyjna próba dodania czegoś do dyskusji będzie mobilnie znacznie łatwiejsza do zrealizowania.W wersji beta funkcji obsługiwanych jest jedynie kilka modeli tego typu urządzeń. Docelowo nowość ma umożliwić jednoczesne wykonywanie połączeń i sprawdzanie, kto jest dostępny.Trzeba przyznać, że mobilny Teams coraz bardziej przypomina swój „klasyczny” odpowiednik. Wszystkie powyżej opisane usprawnienia powinny być już u użytkowników dostępne lub pojawić się za kilka dni.Źródło: Microsoft / Foto. Microsoft, pixabay.com (Free-Photos)