Nowa Opera na Androida. Dwie funkcje sprawią, że ją polubisz

Przetestuj ją.

Doczekaliśmy się kolejnej znaczącej aktualizacji przeglądarki Opera dla urządzeń z systemem operacyjnym Android. Wprowadzono w niej dwie istotne zmiany, które powinny przysporzyć aplikacji wielu nowych miłośników. Nowościami jest funkcja robienia zrzutów ekranu WebSnap oraz zupełnie nowy, wielofunkcyjny odtwarzacz multimedialny.WebSnap to funkcja znana z desktopowej wersji przeglądarki Opera. To arcypraktyczne narzędzie umożliwia nie tylko wygodne przechwytywanie zrzutów ekranu, ale także daleko posuniętą ich edycję za pomocą szerokiej gamy narzędzi oraz... kolekcji emotikon.

Znana z desktopowej przeglądarki Opera funkcja WebSnap debiutuje na smartfonach i tabletach z Androidem. | Źródło: Opera

"Zrzuty ekranu stały się dziś jedną z podstawowych metod przechowywania i udostępniania informacji z sieci"

"Rachunki, dokumenty, zdjęcia, memy czy nawet konwersacje z komunikatorów, wszystko dziś jest zapisywane za pomocą zrzutów ekranu. Od teraz użytkownicy Opery na Androida mogą je personalizować za pomocą narzędzi dostępnych bezpośrednio w przeglądarce. Edycja daje m.in. możliwości rozmazywania fragmentów obrazów, dodawania tekstu, emotikon czy kolorów. Standardowa funkcja przeglądarki pozwala także udostępnić zrzut ekranu innym użytkownikom."

Nowy odtwarzacz multimedialny w Opera 61

Nowy odtwarzacz multimedialny w przeglądarce internetowej Opera dla Androida. | Źródło: Opera

"Nasi użytkownicy pobierają codziennie miliony plików multimedialnych."

"Dlatego zdecydowaliśmy pójść im na rękę. Stworzyliśmy odtwarzacz obsługujący pliki HTML5 na stronach internetowych, jak i w folderze z pobranymi plikami. Użytkownicy nie muszą się przełączać pomiędzy aplikacjami. Pobieranie innych odtwarzaczy stało się zbędne."

Pobierz przeglądarkę Opera na Androida. Zapewne się zaprzyjaźnicie

– mówi Stefan Stjernelund, Menedżer Produktu Opera for Android.Drugą z innowacji odczuwalnie uprzyjemniających wertowanie zasobów sieci jest specjalny odtwarzacz multimedialny. Za jego pomocą można odtwarzać pliki audio i wideo bezpośrednio w przeglądarce, także w trybie picture-in-picture (obrazu w obrazie). Dzięki temu możliwym jest odtwarzanie tychże formatów plików w trakcie przeglądania Internetu. Co więcej, da się w nim łatwo włączać napisy w językach angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, rosyjskim, szwedzkim i tureckim. Wygląda na to, że na język polski przyjdzie nam jeszcze zaczekać.– wylicza Stjernelund.Należy pamiętać, że Opera oferuje przy okazji darmowy VPN, darmową blokadę reklam, portfel kryptowalutowy oraz ciekawą opcję Sync i Flow, pozwalające łączyć aktywność na smartfonie z desktopową wersją Opery.W naszej bazie oprogramowanie znajdziesz wiele różnych przeglądarek internetowych, w tym oczywiście omawianą tutaj aplikację Opera dla Androida. Poniżej załączam także linki do wariantu przeglądarki Opera przeznaczonego dla komputerów z systemami Windows oraz gamingowej odmiany narzędzia, o nazwie Opera GX.Źródło: Opera