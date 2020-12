EMUI 11 trafia na smartfony i tablety Huawei. Lista urządzeń i harmonogram

Oficjalne informacje.



Masz smartfon Huawei? Zastanawiasz się czy i kiedy otrzymasz aktualizację oprogramowania do EMUI 11? Nie będziesz zatem czekał dłużej, bowiem chiński producent obwieścił harmonogram aktualizacji EMUI 11 oraz listę urządzeń, które dostaną najnowszą wersję bazującej na Androidzie nakładki. Przekazał nam ją polski oddział Huawei.



EMUI 11 - kiedy?

Proces udostępniania



Huawei P40,

Huawei P40 Pro,

Huawei P40 Pro+,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G.

Nieco później, bo do końca marca 2021 roku na nowe oprogramowanie mogą liczyć właściciele smartfonów i tabletów:



Huawei Mate Xs,

Huawei nova 7,

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X,

Huawei Mate 20 X (5G),

Huawei nova 5T,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MatePad Pro 5G,

Huawei MatePad M6.

Na powyższych sprzętach nowy soft zagości zapewne tuż po nowym roku i będzie stopniowo pojawiał się na kolejnych urządzeniach.



EMUI 11 - zmiany

System EMUI 11 to przede wszystkim odświeżony interfejs z nowymi animacjami. To również świeżutkie motywy funkcji Always On Display wyświetlającej na zablokowanym ekranie godzinę i inne podstawowe informacje. Usprawnienia nie ominęły aplikacji systemowych - w tym Galerii i Notatnika.



Interfejs EMUI 11. | Źródło: XDA Developers



Huawei w EMUI 11 zbliżył też obsługę aplikacji do tej znanej z Windows i innych desktopowych systemów. Po aktualizacji możliwe będzie uruchamianie aplikacji w trybie okienkowym. Co ważne, nowy system Huawei pozwala na przesyłanie na zewnętrzny ekran kilku komponentów aplikacji na raz. Da się na przykład oglądać jednocześnie obraz z galerii, aplikacji do notatek i przeglądarki.



Ważną innowacją w EMUI 11 jest zwiększenie możliwości OSu w zakresie wielozadaniowości. Panel pomocniczy umożliwi od teraz dostęp do maksymalnie 15 aplikacji. Listę może oczywiście zdefiniować użytkownik. Można go wywołać z lewej lub prawej strony poprzez gest przesunięcia od krawędzi do środka ekranu i chwilowe przytrzymanie palca w punkcie.



Źródło: Huawei