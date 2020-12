Aplikacja mBanku wreszcie zintegrowana z nowymi smartfonami Huawei

Huawei integruje kolejną aplikację.



mBank był pierwszym bankiem, który w maju tego roku wprowadził swoją aplikację mobilną do AppGallery. Do tej pory była ona dostępna dla użytkowników starszych modeli urządzeń wspierających usługi Google. Teraz będą mogli się nią cieszyć użytkownicy najnowszych smartfonów i tabletów Huawei, w tym najnowszego smartfona Mate 40 Pro, które bazują na HMS i nie mają dostępu do aplikacji Google.



Aplikacja mBanku, od maja dostępna w AppGallery, została zintegrowana z Huawei Mobile Services. Oznacza to, że użytkownicy najnowszych urządzeń Huawei opartych o HMS otrzymują pełnoprawne, w pełni transakcyjne narzędzie do wygodnego zarządzania swoimi finansami.



– W mBanku aplikacja mobilna to nie dodatek do bankowości internetowej a pełnoprawny kanał dostępu. Dziś korzysta z niej regularnie ponad 2,2 mln naszych klientów. Od początku było dla nas jasne, że będziemy się rozwijać i udostępniać aplikację na systemy ważne dla naszych klientów – komentuje Leszek Piekut, kierujący wydziałem rozwoju kanału mobile w mBanku.



Aplikacja mBanku na urządzeniach Huawei z HMS obsługuje płatności mobilne Blik (nie obsługuje płatności Google Pay). Apka oferuje użytkownikom takie funkcje jak QR kody, skanowanie faktur oraz Mapy, które dla urządzeń Huawei z HMS zostaną udostępnione niebawem.



W AppGallery znajduje się już osiem aplikacji bankowych, w tym dwie z nich są zintegrowane z HMS – to właśnie aplikacja mBanku i aplikacja IKO należąca do PKO Banku Polskiego. Te dwie aplikacje są dostępne zarówno na urządzeniach Huawei z GMS, jak i na najnowszych smartfonach i tabletach opartych o HMS. Aplikacje PeoPay i PeoPay Kids należące do Banku Pekao S.A., a także aplikacje Idea Banku, Nest Banku oraz dwie aplikacje Getin Noble Banku – Getin Mobile i Noble Mobile, są na razie dostępne dla użytkowników urządzeń Huawei z GMS. Ich integracja z HMS jest w toku. Pod koniec listopada Huawei ogłosił również współpracę z Bankiem Millennium, dzięki czemu aplikacja banku będzie dziewiątą bankową aplikacją w AppGallery – i tak jak w przypadku poprzedników, w pierwszym etapie na urządzenia z GMS, następnie z HMS.



W sklepie znajduje się już ponad 1000 polskich aplikacji, a w skali globalnej jest ich już ponad 96 tysięcy. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład którego wchodzą takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.



Źródło: Huawei