Microsoft Edge z funkcją, której nie ma żadna inna przeglądarka

Użyteczna nowość.

Microsoft Edge pomoże oszczędzać czas

Niemal 70% internautów korzysta obecnie z przeglądarki internetowej Google Chrome. Czy oznacza to, że jest to najlepsze rozwiązanie, a konkurencja nie ma niczego do zaoferowania? Wcale nie! Doskonale pokazuje to wzrost udziałów rynkowych chociażby nowej przeglądarki Microsoft Edge , która za sprawą silnika Chromium zyskała nowe życie. Kolejne wprowadzane do niej usprawnienia pozwoliły jej przekroczyć rekordowe zainteresowanie ze strony 10% internautów, a najnowsza z innowacji może jeszcze bardziej poprawić ten rezultat.Programiści Microsoftu testują novum w postaci automatycznego grupowania kart, którego to do dziś nie widzieliśmy w żadnej innej przeglądarce. Nowość pojawiła się już w Microsoft Edge Canary i figuruje tam w postaci eksperymentalnej flagi, którą da się aktywować ręcznie.Grupy kart mogą zaoszczędzić nieco czasu w trakcie pracy lub przeglądania zasobów sieci. Jak? Oczywiście poprzez łączenie tematyczne kart znajdujących się w swoim sąsiedztwie. Przykład? Otwieracie kilka różnych kart w obrębie serwisu Instalki.pl - te wyświetlane będą obok siebie, o ile nie zażyczycie sobie, aby było inaczej. Każdej grupie można nadać nazwę lub kolor - da się je też z łatwością przenosić do nowego okna przeglądarki.