Prawo jazdy w telefonie już działa. Zobacz jak je aktywować

Zostaw dokument w domu.

mPrawo jazdy w aplikacji mObywatel - jak skorzystać?

bezpiecznie pobierzesz i okazujesz swoje dane,

zrealizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL,

potwierdzisz uprawnienia kierowcy,

sprawdzisz punkty karne,

okażesz i sprawdzisz dane swojego samochodu,

skorzystasz z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Czym jest mPrawo jazdy?

Czym są Punkty Karne?

Od dziś nie musisz wozić ze sobą prawa jazdy

mObywatel, aplikacja będąca swoistym cyfrowym portfelem na dokumenty i usługi, została dziś ulepszona o nową funkcję. Od dziś każdy obywatel Polski może nosić prawo jazdy w smartfonie. Co więcej, za pomocą tego samego narzędzia wszyscy kierowcy mogą na bieżąco kontrolować liczbę nałożonych na nich punktów karnych. mPrawo jazdy stało się faktem. Jak je zainstalować?Aby wozić ze sobą prawo jazdy w smartfonie musicie zainstalować rządową aplikację mObywatel. Zrobisz to klikając na jeden z poniższych odnośników.Dzięki aplikacji:Ponadto, użytkownik apki mObywatel musi utworzyć Profil Zaufany. Temu zagadnieniu poświęciliśmy osobny artykuł. Przeczytajcie go - założenie PZ jest naprawdę proste.Jeśli zainstalujesz już apkę mObywatel i utworzysz Profil Zaufany, możesz aktywować kolejne usługi dostępne w obrębie tego arcypraktycznego narzędzia. Zrobisz to klikając na opcję "Dodaj dokument".mPrawo jazdy to wirtualna wersja fizycznego dokumentu poświadczającego uzyskane uprawnienia drogowe. Zawiera ona informacje dot. imienia i nazwiska kierowcy, daty i miejsca jego urodzenia, numeru PESEL, a także kategorii prawa jazdy oraz daty ważności dokumentu. Widnieje tam również status blankietu, jego numer, data wydania prawa jazdy, data ważności oraz organ wydający dokument. Jednym słowem: te same informacje, które zawarte są również na fizycznym prawie jazdy.Moduł Punkty karne pozwala użytkownikowi zobaczyć liczbę aktywnych punktów karnych. Po kliknięciu na przycisk aktywne punkty karne kierowca uzyska wiedzę na temat tego ile punktów otrzymał i w jakich okolicznościach. Widnieje tam również komunikat dotyczący tego, kiedy wystawiono dany mandat, jaka była jego podstawa prawna i kiedy punkty stracą ważność. Niestety, nie ma tam punktów przedawnionych.Od 5 grudnia kierowca nie musi wozić przy sobie prawa jazdy w żadnej postaci. Aplikacją mObywatel i wirtualnym prawem jazdy warto się jednak posługiwać z kilku powodów. Przede wszystkim, w razie stłuczki można łatwo udostępnić dane innemu kierowcy. W razie kontroli policyjnej okazanie takiego dokumentu przyspiesza pracę funkcjonariuszy i daje kierowcy pewność tego, że dane w systemie policyjnym zostaną zweryfikowane z jego dokumentem.Źródło: mat. własny