Flight Simulator 2d - latać każdy może? (recenzja gry)

Symulator lotów w minimalistycznej oprawie.





Flight Simulator 2d – starannie wykonany symulator lotów

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-289,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Rosnącą nieustannie wydajność smartfonów otwiera twórcom gier coraz szersze możliwości. Nikogo nie dziwią już gry rozbudowane tytuły z imponującą grafiką 3D, które zajmują w pamięci naszego urządzenia setki megabajtów. Nie znaczy to oczywiście, że do stworzenia wciągającej produkcji wymagany jest budżet bez dna.Przykładem jest Flight Simulator 2d. Nazwa zdradza wszystko - mamy tu do czynienia z symulatorem lotów ubranym w dwuwymiarową grafikę. Do naszej dyspozycji jest kilka trybów rozgrywki, w tym możliwość swobodnego latania na wybranej trasie.Mechanikę gry i poziom trudności można sklasyfikować gdzieś w połowie drogi między prostą zręcznościówką, a stawiającym na realizm zaawansowanym symulatorem. Bezproblemowy lot i udane lądowanie wymaga trochę wprawy i poznania sterowania.Poza wspomnianym swobodnym lataniem możemy jeszcze przewozić ludzi i towary. Nie zabrakło także zmiennych warunków pogodowych i pór dnia. Za zarobione środki odblokowujemy samoloty i nowe trasy.W miarę swobodna gra nie wymaga ponoszenia kosztów. Nie brakuje oczywiście mikropłatności, ale twórcy podeszli do tematu uczciwie.Flight Simulator 2d to bardzo ciekawa i dobrze wykonana gra - nie tylko dla miłośników symulatorów lotniczych. Dwuwymiarowa grafika i pewne uproszczenia rozgrywki idealnie sprawdzają się na smartfonie.