Nie marnuj pieniędzy - z tą wtyczką do Chrome zaoszczędzisz w kilka sekund

AleRabat – wtyczka, która pomaga oszczędzać czas i pieniądze

Wielkie oszczędności biorą się z małych oszczędności. Z prawdziwości tego porzekadła zdaje sobie sprawę każdy, kto optymalizuje swoje wydatki. Ja staram się to robić, regularnie szukając przy tym metod na to, jak przyoszczędzić nieco grosza przy okazji wszelakiej maści zakupów. Zawsze próbuję na przykład odnaleźć najkorzystniejsze oferty na przeróżne produkty, które kupuję w sieci. Niestety, przyznam szczerze, nie zawsze mam możliwość dogłębnej analizy wszystkich ofert.Na szczęście niedawno znalazłem narzędzie, które skutecznie mi w tym pomaga, oszczędzając tym samym nie tylko mój czas, ale także pieniądze. AleRabat to darmowa wtyczka do przeglądarki internetowej Chrome, która za sprawą jednego tylko kliknięcia myszką dodaje dostępne zniżki do koszyka zakupowego w automatyczny sposób. Do tej pory zawsze szukałem kuponów ręcznie, teraz zaczynam od sprawdzenia tego, co oferuje mi AleRabat.Aby skorzystać z wtyczki AleRabat, należy uprzednią ją pobrać. W tym celu udaj się do Chrome Web Store, pod ten adres , z poziomu przeglądarki internetowej Chrome, a następnie kliknij na przycisk "Dodaj do Chrome".Po zainstalowaniu rozszerzenia warto kliknąć na ikonę puzzla w prawym górnym roku i kliknąć pinezkę obok pozycji AleRabat, aby dodać wtyczkę do paska przeglądarki i nie ominąć żadnej zniżki.Zakupy można robić dokładnie w ten sam sposób, jak wcześniej. W trakcie odwiedzania ulubionych sklepów cyfry wyświetlane na ikonie rozszerzenia symbolizowały będą liczbę kuponów dostępnych w obrębie danej witryny. Wystarczy kliknąć na ikonce lewym przyciskiem myszy, aby przejrzeć rabaty.Po dodaniu produktów do koszyka, oczom użytkownika wtyczki ukazuje się okienko o treści "przetestuj kody". Po kliknięciu na napis wtyczka samodzielnie dopasowuje najlepszy kod dla danego zamówienia, gwarantujący największe oszczędności.