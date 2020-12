Sony PS3 wciąż aktualizowane. Nawet po debiucie PS5 leciwa konsola dostała łatkę

wyszła dokładnie 3 grudnia 2020 roku, co robi ogromne wrażenie biorąc pod uwagę leciwość sprzętu. Według firmy, jest to patch poprawiający ogólną wydajność systemu. Plik waży 197 MB i aktualizuje oprogramowanie konsoli do wersji 4.87. Jak można przeczytać na stronach pomocy Sony - "Pobranie oprogramowania systemu PS3 w wersji 4.87 wymaga minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym systemu PS3 (aktualizacja za pomocą systemu) lub na wymiennym nośniku pamięci (aktualizacja za pomocą komputera)." Przy czym później rozwijając bardziej szczegółowe informacje, można natrafić na przeczący temu zapis "Wymagane jest ok. 320 MB wolnego miejsca." Choć i ewentualne dodatkowe 120 MB raczej nie powinno sprawić kłopotu. Niezbędny plikŹródło i foto: Sony