Android Auto oficjalnie w Polsce. Są też złe wieści

Nareszcie.

Android Auto oficjalnie w Polsce

Albania

Angola

Armenia

Białoruś

Belgia

Bośna i Hercegowina

Botswana

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Grecja

Holandia

Islandia

Indonezja

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Macedonia

Malta

Mołdawia

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Serbia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Tajlandia

Turcja

Ukraina

Węgry

Użytkownicy Androida 10 i 11 są uprzywilejowani

Google ogłosiło kilka nowych zmian, które mają ludziom z całego świata poprawić doznania płynące z korzystania z urządzeń z systemem Android. Najważniejszą z nowości stanowi rozszerzenie listy krajów, w których oficjalnie wspierana jest usługa Android Auto o kolejne 36 państw. W tym gronie w końcu znalazła się w końcu Polska.Jeśli użytkujecie na co dzień nowoczesny samochód, koniecznie sprawdźcie, czy jego system multimedialny oferuje możliwość sparowania przewodowego lub bezprzewodowego z narzędziem Android Auto. Dzięki tej właśnie aplikacji na ekran w pojeździe przeniesiecie najczęściej używane aplikacje ze smartfona - Spotify, Mapy Google, czy też Waze. Odbierzecie za jego pomocą połączenia, podyktujecie SMSy, jednym słowem: uprzyjemnicie sobie podróż.Przedstawiciele Google przedstawili listę nowych krajów, w których oficjalnie pojawi się Android Auto. Znalazły się na niej:Dobre wiadomości są takie, że apka Android Auto znajdzie się w sklepie Google Play. Do tej pory wielu Polaków musiało pobierać plik .apk spoza sklepu Google. Złe wieści polegają na tym, że udostępnienie jej na wszystkie kompatybilne urządzenia może potrwać nawet kilka miesięcy. Sprawdź koniecznie, czy jest dostępna na Twoje urządzenie już teraz. Zrobisz to, klikając na poniższy odnośnik.Korzystający ze smartfonów z systemem operacyjnym Android 10 lub nowszym muszą jedynie podpiąć swój sprzęt pod odpowiednie złącze w kompatybilnym samochodzie - na tych urządzeniach usługa Android Auto jest zintegrowana z Google Mobile Services. Co istotne, posiadacze niektórych modeli smartfonów Samsunga lub smartfonów z Androidem 11 sparują swój sprzęt bezprzewodowo. Użytkownicy telefonów z Androidem 9 lub wcześniejszymi wersjami pobiorą narzędzie z Google Play.Gwarantuję, że jeśli raz skorzystasz z Android Auto, będziesz z niego korzystał regularnie.Źródło: Google