Bitdefender Family Pack: pakiet, który wykracza poza kompetencje antywirusa (recenzja)

Zaskakuje ilością funkcji.

Bitdefender Family Pack: sprawdzamy funkcje

Kontrola rodzicielska, czyli potężne narzędzie

Podsumowanie

Bitdefender Family Pack to nie tylko program antywirusowy, ale cały zestaw rozwiązań dla desktopów i systemów mobilnych zapewniający m.in. dostęp do sieci VPN czy zaawansowaną ochronę transakcji online.To, co jednak najbardziej przykuło moją uwagę, są funkcje związane z. Okazuje się, że dzięki instalacji aplikacji na urządzeniu dziecka mamy wgląd w jego całą aktywność, w tym historię przeglądania czy lokalizację. Aż włos się jeży na myśl, co by było, gdyby moi rodzice mieli dostęp do takiej usługi.Po instalacji oprogramowania Bitdefender Total Security otrzymujemy dostęp do głównego panelu podzielonego na kilka kategorii. W pierwszej z nich znajdują się najważniejsze funkcje, wliczając w to szybkie skanowanie, skanowanie systemu, skanowanie luk. Poniżej umieszczono VPN oraz Safepay, do których omawiania jeszcze wrócimy. W ramach uzupełnienia warto dodać, że dla ułatwienia obsługi, producent przewidział także miejsce do przypięcia własnej funkcji.Zakładka ochrona, jak sama nazwa sugeruje, pozwala na ustawianie opcji związanych z działaniem naszej ochrony w sieci. Pod kątem podatności oprogramowanie całościowo może przeskanować m.in. system operacyjny, sieć Wi-Fi oraz wszystkie aplikacje. Co warte odnotowania, dostępna jest także funkcja naprawy Ransomware. Czyli jeśli padniemy ofiarą hakera, który dla okupu zaszyfruje nasze dane, Bitdefender pozwala je przywrócić.Sporo ciekawych opcji znaleźć można także w sekcji Prywatność. Oprogramowanie wyposażone jest m.in. w, który obok samych haseł pozwala na ochronę danych pochodzących z kart płatniczych. Warto dodać, że oprogramowanie posiada wsparcie dla rozszerzeń Firefoksa, Chrome’a oraz - co może nieco dziwić - Internet Explorera. Nie zabrakło także obsługiCzym jest Safpay? Jest to bezpieczna przeglądarka przeznaczona do bankowości, e-zakupów czy innego rodzaju transakcji online, która uruchamiana jest w bezpiecznym środowisku, dzięki temu zabezpieczając nas m.in. przed keyloggerami czy atakami phishingowymi.W ramach konta Bitdefender FAMILY PACK otrzymujemy także dostęp doz ograniczeniem transferu. Co prawda do streamowania amerykańskiego Netflixa nie starczy (usługa konsumuje ok. 1 GB na godzinę serialu czy filmu), ale z drugiej strony do wykonywania podstawowych zadań, w tym bankowych, darmowego transferu jest aż nadto.Omawiając dostępne funkcje, nie sposób nie wspomnieć o narzędziu, jakim jest. Pozwala ono na blokowanie różnego rodzaju trackerów. Musimy pamiętać, że odwiedziny na stronach internetowych zazwyczaj wiążą się z rejestrowaniem naszej aktywności przez różnego rodzaju wtyczki, które później tworzą profil użytkownika dla lepszego targetowania. Z kolei Anti- tracker pozwala na ograniczenie zbierania danych do minimum podczas zakupów online, chroniąc historię przeglądarki, jej ustawienia, pliki cookies, profile online oraz dane karty kredytowej. Co warte podkreślenia, „efektem ubocznym” jest też krótszy czas ładowania stron.Jest też coś dla osób, które w obawie przed podglądaczami zaklejają swoje kamerki. Z Bitdefender Total Security ponoć można zdjąć wszystkie plastry ze szkiełka, dlatego że moduł Ochrona Wideo i Audio ogranicza dostęp do kamery i mikrofonu, nadając uprawnienia tylko wybranym aplikacjom.Przyznam się, że podczas testów oprogramowania najwięcej czasu spędziłem w zakładce Kontrola Rodzicielska. Wymagało to ode mnie wcielenia się w rolę rodzica (bo nim jeszcze nie jestem), któremu bardzo zależy na ochronie dziecka przed zagrożeniami czyhającymi w Sieci. Okazało się jednak, że aplikacja w tej kwestii pozwala na znacznie więcej.Co możemy sprawdzać? W przypadku smartfona mamy wgląd m.in. w czas spędzony na ekranie, ostatnie dodane numery do listy kontaktów czy lokalizację. Oczywiście danych jest znacznie więcej i żeby je pozyskać, w pierwszej kolejności musimy zainstalować osobną aplikację Kontrola Rodzicielska na smartfonie dziecka oraz zdefiniować swoją rolę jako rodzica. W tym miejscu należy podkreślić, że urządzenia z iOS-em na podkładzie nie pozwalają na dostęp do wszystkich funkcji.Tego problemu nie będę mieć użytkownicy Androida, którzy do pełnego zestawu funkcji muszą jedynie udzielić uprawnień do udostępniania np. lokalizacji. Po zakończeniu konfiguracji aplikacja nie będzie nigdzie ukryta (o ile sami jej nie zaszyjemy gdzieś głęboko), a z jej pomocą dziecko będzie mogło oznaczać, że bezpiecznie dotarło do celu lub zadzwonić bezpośrednio do rodziców - akurat ta ostatnia funkcja wydała mi się najmniej przydatna, bo jej działanie ogranicza się jedynie do otwarcia dialera.My (jako rodzice) opcji będziemy mieli znacznie więcej. Po stworzeniu profilu do dyspozycji mamy zestaw informacji o urządzeniu dziecka. Tak jak wcześniej wspomniałem, z pozycji jednego interfejsu (przeglądarkowego bądź aplikacji mobilnej) możemy sprawdzić czas spędzony na ekranie w wydaniu dziennym jak i tygodniom. Co ciekawe, możemy ustalić także czasowe limity, po których przekroczeniu ekran zostanie zablokowany. Dziecko jednak - po wysłaniu prośby - wciąż będzie mogło korzystać z telefonu.Poniżej widzimy wszystkie aktywności związane z przeglądaniem witryn internetowych. I tutaj doceniam bardzo humanitarne podejście twórców aplikacji, ponieważ ogólny widok zawiera tylko grupy tematyczne odwiedzonych stron, a nie dokładne adresy www. Oczywiście do tych drugich też mamy dostęp, ale wymaga to kliknięcia kolejnej zakładki.Po zdefiniowaniu wszystkich zabronionych grup tematycznych (np. treści pornograficzne lub narkotyki), jeśli dziecko będzie usiłowało wejść na taką stronę - zostaniemy o tym poinformowani, a sama próba zakończy się niepowodzeniem. Warto dodać, że kolejne witryny do naszej czarnej listy możemy dopisywać ręcznie.Do wglądu mamy także spis używanych aplikacji z informacją o spędzonym czasie oraz ostatnio dodane numery telefonów. To jednak nie koniec - aplikacja pozwala także na dokładne ustalenie położenia pupila i umiejscowienie urządzenia na mapie. Rodzic jednocześnie może wyznaczyć bezpieczne oraz zabronione miejsca. Jeśli dziecko się tam znajdzie, możemy dodatkowo poprosić o potwierdzenie, że wszystko jest ok. Na całe szczęście z modułu odpowiedzialnego za śledzenie nie musimy korzystać cały czas. Przyznam, że ja jako rodzic wolałbym zostawić jednak trochę wolnej przestrzeni, a z tej funkcji korzystałbym tylko wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba.Miłym zaskoczeniem jest fakt, że uruchomiona Kontrola Rodzicielska wyraźnie nie wpływa na skrócenie czasu pracy baterii. W tym kontekście warto także wspomnieć, że cały pakiet Bitdefender FAMILY PACK zdaniem AV-TEST jest jednym z programów mających najmniejszy wpływ na wydajność. Co więcej, użytkownicy do dyspozycji mają także różne tryby, które w zależności od naszych aktualnych potrzeb zwiększają lub zmniejszają ilość wykonywanych zadań. Przykładowo w trybie Pracy na Baterii procesy będą zoptymalizowane pod kątem energooszczędności. Działanie systemu możemy jednocześnie usprawnić funkcją szybkiej optymalizacji, która pomoże zlokalizować niepotrzebne pliki, a następnie je usunie.Bitdefender Family Pack 2021 pozwala spojrzeć na temat bezpieczeństwa w bardzo kompleksowy sposób. Kupując pełną wersję za ok. 230 zł na rok, w zamian otrzymujemy licencję aż na 15 urządzeń - zarówno desktopowych (Windows i MacOS) jak i mobilnych (Android oraz iOS), dzięki czemu ochroną możemy objąć praktycznie całe gospodarstwo.