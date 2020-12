Mapy Google od teraz z numerami budynków i przejściami dla pieszych

Aplikacja otrzymała kilka nowości.

Numery budynków i przejścia dla pieszych

Z miesiąca na miesiąc Mapy Google stają się coraz lepszą aplikacją. Nie dość, że władają nimi coraz inteligentniejsze algorytmy, to są stale wzbogacane o nowe funkcje. W sierpniu odświeżono ich szatę graficzną , we wrześniu umieszczono w nich statystyki dotyczące COVID-19 , a ostatnio dodano do nich swoisty news feed . Teraz w aplikacji pojawiły się natomiast kolejne mile widziane nowości. O jakich nowościach mowa?Jak zauważył serwis Android Police, do najnowszej wersji wydania beta Map Google trafiło kilka funkcji, które sprawiają, że korzystanie z aplikacji jest wygodniejsze. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują dwie.Po pierwsze, Android Police donosi o pojawieniu się w wersji beta Map Google oznaczeń numeracji budynków. Niemniej jednak, wygląda na to, że była to zmiana dokonana po stronie serwera, a nie samej aplikacji, zwłaszcza że na swoim smartfonie oznaczenia te zauważyłam w stabilnej wersji aplikacji. Dodam, że nie jestem uczestniczką programu beta testów.