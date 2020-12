Od 5 grudnia możesz mieć prawo jazdy w aplikacji. Jak skorzystać?

Prawo jazdy w smartfonie.



Prawo jazdy w smartfonie staje się faktem. Już od 5 grudnia użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli dodać do niej nowe usługi. Mowa o funkcjach o nazwach mPrawo Jazdy oraz Punkty Karne, do których do tej pory dostęp mieli jedynie wybrani Polacy ( w tym ja ) w ramach programu pilotażowego. Co więcej, od 5 grudnia będzie można zostawić prawo jazdy w domu - niezależnie od tego, czy wozi się je ze sobą w smartfonie.Na dzisiejszym spotkaniu prasowym online Marek Zagórski, sekretarz stanu w KPRM, opowiadał zgromadzonym o nowościach w aplikacji mObywatel . Dowiedzieliśmy się, że korzysta z niej obecnie ponad 1,7 mln Polaków, co stanowi 2-krotny wzrost względem początku bieżącego roku.Usługi mPrawo Jazdy oraz Punkty Karne pojawią się w zaktualizowanych apkach mObywatel na systemy Android i iOS już 5 grudnia tego roku. Aby z nich korzystać niezbędne jest posiadanie

Czego potrzeba, by korzystać z mPrawa Jazdy? Tak naprawdę niewiele: wystarczy założyć Profil Zaufany, pobrać aplikację mObywatel i pobrać dane z bazy. | Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji



Czym różni się mPrawo Jazdy od tradycyjnego dokumentu? | Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji



Licznik punktów karnych w aplikacji mObywatel przyda się kierowcom kolekcjonującym mandaty. | Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji mPrawo Jazdy to wirtualna wersja fizycznego dokumentu poświadczającego uzyskane uprawnienia drogowe. Zawiera ona informacje dot. imienia i nazwiska kierowcy, daty i miejsca jego urodzenia, numeru PESEL, a także kategorii prawa jazdy oraz daty ważności dokumentu. Widnieje tam również status blankietu, jego numer, data wydania prawa jazdy, data ważności oraz organ wydający dokument. Jednym słowem: te same informacje, które zawarte są również na fizycznym prawie jazdy.Czym różni się mPrawo Jazdy od tradycyjnego dokumentu? | Źródło: Ministerstwo Cyfryzacjizdjęcie do wirtualnego prawa jazdy pobierane jest z rejestru dowodów osobistych i jest zdjęciem dowodowym.Moduł Punkty karne pozwala użytkownikowi zobaczyć liczbę aktywnych punktów karnych. Po kliknięciu na przycisk aktywne punkty karne kierowca uzyska wiedzę na temat tego ile punktów otrzymał i w jakich okolicznościach. Widnieje tam również komunikat dotyczący tego, kiedy wystawiono dany mandat, jaka była jego podstawa prawna i kiedy punkty stracą ważność. Niestety, nie ma tam punktów przedawnionych.Licznik punktów karnych w aplikacji mObywatel przyda się kierowcom kolekcjonującym mandaty. | Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji