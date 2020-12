Twórcy aplikacji chwalą Huawei AppGallery. Dlaczego warto tam być?

Ekosystem Huawei dynamicznie rośnie.

Huawei w Polsce kładzie bardzo duży nacisk na rozwój autorskiego sklepu z aplikacjami AppGallery. Efekty już są widoczne - twórcy aplikacji coraz chętniej dodają własne produkty i usługi do sklepu zyskując dostęp do bazy nowych użytkowników.Podczas konferencji Huawei Developer Conference Polska, która odbyła się online w zeszły tygodniu, firma podzieliła się nowymi informacjami na temat rozwoju AppGallery. Okazuje się, że sklep może pochwalić się imponującymi wzrostami.Liczba polskich użytkowników sklepu AppGallery wynosi już półtora miliona, z czego 700 tysięcy dołączyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na uwagę zasługuje też miesięczna liczba pobrań generowanych przez odwiedzających AppGallery - wynosi ona ponad 1,2 miliona, co stanowi ośmiokrotny wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wzrosła również liczba kont Huawei ID, która aktualnie wynosi 5,5 miliona, o 1,8 miliona więcej.Przedstawione dane powinny zachęcić twórców aplikacji do aktywnej współpracy z Huawei. Firma wspiera bowiem deweloperów, posiada szereg narzędzi pozwalających dotrzeć do nowych odbiorów.Huawei podkreśla, że firmie zależy na wspieraniu twórców aplikacji, współpracy i wzajemnej synergii. Będąc w AppGallery mogą oni dotrzeć do ogromnej bazy nowych użytkowników. Ważną rolę spełnia tutaj ekosystem Huawei składający się z aplikacji i sprzętu.Okazuje się, że już ponad 2 miliony deweloperów zarejestrowało się w ekosystemie Huawei. Z rozwiązań firmy na całym świecie korzysta aż 500 milionów użytkowników, co sprawia, że jest to trzeci największy mobilny ekosystem. Jak widać, za platformą Huawei stoi ogromny potencjał, a twórcy aplikacji mogą dotrzeć do ogromnej liczby użytkowników zarówno w Polsce, jak i globalnie.

Integracja aplikacji bez ograniczeń

Wiele możliwości promocji aplikacji

Na rozwoju AppGallery zyskują konsumenci

W 2020 roku Huawei zainwestował w polski rynek aplikacji blisko 20 milionów złotych.Huawei obecnie oferuje wszystkie niezbędne serwisy, aby integrować aplikacje z Huawei Mobile Services. Dobrym powodem do obecności w ekosystemie Huawei może być również monetyzacja. Producent dostarcza twórcom aplikacji rozwiązania związane z płatnościami, reklamami czy umieszczaniem treści w przeglądarce, co znacząco zwiększa przychody z usług i produktów.Warto zauważyć, że grono firm współpracujących z Huawei stale się powiększa. Deweloperzy nie tylko dodają aplikacje do AppGallery, ale przede wszystkim decydują się na ich integrację z HMS. Aż 70% lokalnych aplikacji korzysta z rozwiązań Huawei Mobile Services.Współpraca z Huawei to nie tylko obecność w AppGallery, to także możliwość korzystania z bogatego zaplecza firmy dającego możliwość promowania aplikacji. Firmy mają do dyspozycji wspólną komunikację w radio, TV i social mediach, obecność w sieciach handlowych przy produktach marki czy banery i kampanie w samym AppGallery.Doskonałym przykładem jest sukces aplikacja AutoMapa, której producent podjął decyzję o dołączeniu do AppGallery kilka miesięcy temu. Odpowiednia strategia promowania aplikacji przyniosła świetne efekty - w okresie krótszym niż pół roku aplikacja zyskała aż milion klientów!Świetnymi wynikami mogą pochwalić się również inni twórcy obecni w sklepie Huawei. Szczegóły możecie zobaczyć poniżej.Jak widać, dzięki współpracy z Huawei, można osiągnąć znacznie lepsze wyniki pobrań niż w innych sklepach z aplikacjami. W wielu przypadkach kluczowa okazała się integracja z HMS, po jej zaimplementowaniu ilość pobrań wybranych aplikacji rośnie znacznie szybciej i jest to utrzymujący się trend.Obecnie Huawei jest w stanie dobrać odpowiednie narzędzia promocji dla każdej kategorii aplikacji niezależnie od tego czy są to usługi, rozrywka, komunikacja, zakupy czy gry. Efekty tych działań już widać w wynikach liczby pobrań z AppGallery. Największy przyrost widoczny jest od maja 2020 roku, kiedy to firma zaczęła szerzej komunikować promocje i benefity w sklepie z aplikacjami. Co ważne, zaangażowanie użytkowników w pobieranie aplikacji utrzymuje się na stałym poziomie.Huawei oferuje swoim partnerom szeroki wybór kanałów końcowych, gdzie mogą prezentować właśnie produkty i usługi. Na nowych telefonach marki domyślnie znajdują się foldery tematyczne (biznes, rozrywka, styl życia, społeczności, gry) stanowiące punkt styku użytkownika z rekomendowanymi aplikacjami.To oczywiście nie koniec. Firmy, które zdecydują się na umieszczenie swoich aplikacji w AppGallery i pełną integrację z HMS, mają do dyspozycji szereg narzędzi promocji w kanałach Huawei, jak powiadomienia push, banery, artykuły na forum czy obecność w sekcji rekomendowane aplikacje. Huawei komunikuje również ciekawe aplikacje za pomocą własnego kanału social media na Facebooku.Kluczowym aspektem w rozwoju AppGallery jest też komunikacja benefitów. Firma postawiła na spójną strategię, a użytkownicy odwiedzający sklep mogą liczyć na bonusy i kody rabatowe stanowiące dodatkowy czynnik zachęcający do pobrania i korzystania z aplikacji.Jak widać, Huawei dokonuje ogromnych nakładów, aby zawartość sklepu z aplikacjami była atrakcyjna dla użytkowników. Narzędziem sukcesu jest dobra współpraca z deweloperami, wspieranie ich na każdym kroku zarówno od strony technicznej, jak i promocji. Ta strategia przynosi wymierne korzyści, a zyskują również sami użytkownicy.Odwiedzając AppGallery widać, że ilość dostępnych aplikacji stale rośnie, a wśród nich znajdziemy wiele niezbędnych pozycji. Huawei aktywnie współpracuje z lokalnymi twórcami więc w przyszłości możemy liczyć na jeszcze więcej wartościowych aplikacji i benefitów.Artykuł powstał przy współpracy z firmą Huawei.