Nowość w Microsoft Teams. Kiepski internet nie będzie problemem

Ważne zmiany w Microsoft Teams

Aplikacji do nauki i pracy zdalnej jest naprawdę wiele, ale trudno oprzeć się przekonaniu, że to Microsoft Teams i Zoom są pierwszym wyborem większości internautów. Pandemia zmusiła deweloperów do rozwinięcia i dopracowania rzeczonych rozwiązań, ale nie oznacza to oczywiście, że po kilku miesiącach ci osiedli na laurach. Microsoft intensywnie pracuje nad zmianami w Teams, które pomogą użytkownikom cieszyć się lepszą jakością rozmów przy kiepskim połączeniu internetowym oraz niższym zużyciem danych.Na początku tego roku firma Microsoft ogłosiła, że pracuje nad funkcją, która pomoże użytkownikowi utrzymać się w obrębie danej rozmowy, gdy urządzenie przejdzie niespodziewanie do trybu offline. Dzięki trybowi offline w aplikacji Microsoft Teams można teraz kolejkować wiadomości, gdy urządzenie nie jest połączone z Internetem. Po połączenie aplikacja automatycznie wyśle wiadomości, z zachowaniem ich kontekstu i kolejności odpowiedzi w danej konwersacji.