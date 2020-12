Kiedy Twój Samsung dostanie Androida 11? Poznaliśmy daty

Lista jest spora.





Samsung One UI 3.0 – dla których smartfonów?





Cztery miesiące temu, Samsung oficjalnie ogłosił rozpoczęcie programu testów beta dla swojej. Od tego czasu użytkownicy mogli sprawdzić, jak dokładnie radzi sobie Android 11 okraszony rozwiązaniami Samsunga. Wygląda na to, że całkiem nieźle, bowiem już niedługo stabilna wersja systemu może trafić na wybrane urządzenia. Koreańczycy udostępnili oficjalny harmonogram stabilnej aktualizacji do One UI 3.0.Według oficjalnego harmonogramu Samsunga,: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra – trafi ona do nich jeszcze w tym miesiącu. Następnie w kolejce znalazły się takie sprzęty, jak Note 10, Note 10+, Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite oraz Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Flip. Te sprzęty otrzymają z kolei nową aktualizację do końca stycznia 2021 roku.Jak sprawa wygląda dalej?