Kolejne aplikacje bankowe dostępne w Huawei AppGallery

O dynamicznym rozwoju AppGallery świadczą stale pojawiające się tam aplikacje. Wczoraj informowaliśmy, że do sklepu Huawei zawitał popularny Librus przydatny szczególnie rodzicom i uczniom oraz InPost Mobile do obsługi przesyłek z Paczkomatów. Co ważne, obie aplikacje zostały w pełni zintegrowane z Huawei Mobile Services więc posiadają pełną funkcjonalność na urządzeniach marki bez usług Google.Dziś dowiedzieliśmy się, że kolejne dwie aplikacje bankowe dołączają do AppGallery.są już dostępne w autorskim sklepie z aplikacjami Huawei dla użytkowników starszych urządzeń marki opartych o GMS, a docelowo zostaną zintegrowane z Huawei Mobile Services.Dzięki pełnej integracji aplikacje staną się dostępne również dla użytkowników najnowszych urządzeń w portfolio marki, takich jak najnowsze smartfony z serii Mate 40, w tym Mate 40 Pro, telefony z serii P40 oraz Y – Y6p i Y5p, smartfony z serii Mate 30, a także innowacyjny, składany smartfon Mate Xs. O HMS oparte są także najnowsze tablety Huawei – MatePad, MatePad Pro, MatePad T10, MatePad T10s i MatePad T8.