Microsoft wydaje pierwszą aktualizację nowego typu dla Windows 10

Microsoft zmienia podejście do aktualizacji

Windows Feature Experience Pack to nowy rodzaj aktualizacji dla systemu Windows 10, które sprawią, że użytkownicy popularnej "dziesiątki" będą częściej otrzymywali poprawki zawierające nowe funkcje. Do tej pory te udostępniane były w ramach tzw. "feature updates" wydawanych dwa razy do roku. Microsoftu wydał już nawet pierwszą łatkę nowego typu i przekazał ją do użytku członkom programu Windows Insider Przedstawiciele giganta z Redmond zapowiedzieli, że z początku aktualizacje nie będą ukazywały się bardzo często, ale z czasem częstotliwość ich wydawania zostanie zwiększona.Pierwszy Windows Feature Experience Pack 120.2212.1070.0 zawiera dwie nowości:Członkowie programu Windows Insider z kanału Beta mogą przejść do Ustawienia -> Aktualizacje i zabezpieczenia -> Windows Update i sprawdzić dostępność aktualizacji, aby otrzymać pierwszą aktualizację pakietu Windows Feature Experience Pack. Należy pamiętać, że aby otrzymać tę aktualizację, testerzy w kanale beta muszą mieć zainstalowaną Windows 10 20H2 Build 19042.662. Insiderzy będą musieli zrestartować komputer, aby aktywować zawarte w patchu ulepszenia.Poprawki Windows Feature Experience Pack dystrybuowane będą za jakiś czas za pośrednictwem kanału Windows Update w stabilnej wersji systemu Windows 10 , podobnie jak wszystkie inne aktualizacje.Przypominam, że 2021 rok przyniesie zmiany w kolejności głównych aktualizacji, zawierających nowe funkcje, czyli tzw. "feature updates". W 2020 roku Windows 10 20H1 był poprawką dużą, a Windows 10 20H2 pełnik rolę poprawki aktywacyjnej, niewielkiej. W 2021 roku Microsoft zacznie od mniejszej łatki 21H1, by na jesieni wydać aktualizację Windows 10 21H2, która do OSu wprowadzi dużo ciekawych nowości Źródło: Microsoft