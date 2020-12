Dwie ważne aplikacje lądują w Huawei AppGallery

Kolejne nowości.

Huawei coraz głośniej mówi o nieustannym rozwoju sklepu z aplikacjami AppGallery i przekłada się to na wymierne korzyści dla użytkowników. W zasobach AppGallery pojawiły się właśnie dwie ważne aplikacje. Co ważne, zarówno, jak izostały w pełni zintegrowane z Huawei Mobile Services, a oznacza to, że aplikacje są w pełni funkcjonalne na najnowszych modelach smartfonów z serii Mate 40, w tym Mate 40 Pro, telefonach z serii P40 oraz Y – Y6p i Y5p, smartfonach z serii Mate 30, a także tabletach MatePad, MatePad Pro, MatePad T10, MatePad T10s i MatePad T8.to narzędzie dające dostęp do wszystkich niezbędnych informacji o przesyłce. Aplikacja powiadamia użytkownika o zmianie statusu paczki, przypomina o terminie jej odbioru, pozwala też dokonać płatności za pobraniem. Co więcej, umożliwia wyjęcie paczki z paczkomatu bez konieczności używania klawiatury, co jest atutem w warunkach wzmożonego rygoru sanitarnego i pozwala ominąć ewentualną kolejkę – wystarczy wybrać opcję „otwórz skrytkę zdalnie” stojąc przed paczkomatem. Aplikacja InPost Mobile zawiera wbudowane mapy, dzięki którym użytkownik może szybko znaleźć dogodnie położony Paczkomat lub Punkt Odbioru.

Nowe aplikacje w Huawei AppGallery

Huawei AppGallery z rekordowymi wynikami w Polsce

daje użytkownikom, w których szkołach funkcjonuje dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia, wygodny dostęp do najważniejszych informacji o uczniu. Moduły oceny i nieobecności pozwalają rodzicom na bieżąco monitorować postępy w nauce dziecka. Zadania domowe, możliwość podglądu zaplanowanych i zrealizowanych lekcji, szybki dostęp do wideolekcji to łatwa organizacja nauki zdalnej czy hybrydowej. Intuicyjna skrzynka wiadomości oraz przesyłanie plików przez nauczycieli bezpośrednio w aplikacji na smartfony rodziców i uczniów pozwala na szybszą komunikacja na linii szkoła-dom.Podczas konferencji HDC Polska 2020 ogłoszono, że liczba polskich użytkowników sklepu wynosi już półtora miliona, z czego 700 tysięcy dołączyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Miesięczna liczba pobrań generowanych przez odwiedzających AppGallery wynosi ponad 1,2 miliona, co stanowi ośmiokrotny wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wzrosła również liczba kont Huawei ID, która aktualnie wynosi 5,5 miliona, o 1,8 miliona więcej.AppGallery to autorski sklep z aplikacjami Huawei, w którym znajduje się już, a w skali globalnej jest ich już ponad 96 tysięcy. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 490 milionów aktywnych użytkowników z całego świata. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład którego wchodzą takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.Źródło: Huawei