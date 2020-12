WhatsApp będzie „ładniejszy”. Wszystko dzięki nowym funkcjom

Nowości cieszące oko.





WhatsApp z personalizowanymi tłami czatów

Jeśli korzystacie z Messengera , to zapewne wiecie, że komunikator ten umożliwia zmianę motywu czatu. Dzięki temu wyróżnić możemy konwersacje z wybranymi użytkownikami, by (w jakiś sposób) nie pomylić ich z innymi. Podobna nowość trafiła właśnie do WhatsAppa.Zespół odpowiedzialny za aplikację podszedł jednak do sprawy nieco inaczej. Przygotowana została bowiem specjalna galeria zawierająca przeróżne grafiki. Te przedstawiają góry, oceany, zwierzęta i inne tego typu rzeczy. Takie właśnieZaimplementowane albumy podzielono z kolei na jasne oraz ciemne. Dzięki temu konsumenci nie będą mieli problemu z dobraniem tła ze względu na wybrany motyw komunikatora. Jeśli ktoś dosyć często przechodzi z jednej na drugą stronę mocy, to o tym też pomyślano. Można bowiem przypisać konkretne grafiki do ciemnego lub jasnego motywu.Oczywiście nie każdy musi chcieć jako tło gór czy pustyni. Nie ma więc problemu z ustawieniem jakiegoś miłego dla oczu pastelowego koloru.To jednak nie wszystko. Wprowadzona właśnie aktualizacja obejmuje również opcję wyszukiwania naklejek za pomocą tekstu lub emotikon. Pojawił się także specjalny pakiet animowanym naklejek „Razem w domu”.Aktualizacja powinna pojawić się u wszystkich mobilnych użytkowników aplikacji WhatsApp na przestrzeni najbliższych dni.Źródło i foto: WhatsApp