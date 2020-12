Opcjonalna aktualizacja KB4586853 z ważnymi poprawkami dla Windows 10

Pobierz ją już teraz.

Windows 10 KB4586853 - jak pobrać?

2020-11 Podgląd aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 10 Version 20H2 w przypadku systemów opartych na architekturze x64 (KB4586853)

Firma Microsoft nie próżnuje i udostępnia najnowszą i ostatnią w tym roku poprawkę dla systemu Windows 10 20H2. Przeznaczona dla użytkowników bieżącej wersji OSu łatka o numerze KB4586853 jest opcjonalna, co oznacza, że do jej instalacji wymagane jest podjęcie stosownego działania po stronie użytkownika. Patrząc na listę zmian, warto ją zainstalować.Aktualizacja KB4586853 jest dostępna już teraz i da się ją pobrać manualnie przez system Windows Update w Windows 10. Zrobisz to w następujący sposób:Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz "Ustawienia".Kliknij w "Aktualizacja i zabezpieczenia", a następnie "Windows Update".Teraz wystarczy, że wyszukasz aktualizacje ręcznie, a następnie klikniesz przycisk "Pobierz i zainstaluj", towarzyszący pozycji: