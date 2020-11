W Empiku zapłacisz nie podchodząc do kasy. Rusza Premium Pay&Go

Wygodne płatności Empiku.

Empik wprowadza w swojej sieci sklepów stacjonarnych praktyczną innowację, która ma na celu ułatwienie sprawnego opłacania zakupów. Mowa o mobilnych płatnościach Premium Pay&Go - ich testy wystartowały właśnie w 10 lokalizacjach w kraju. Dzięki nim za zakupiony w sklepie stacjonarnym towar da się zapłacić z poziomu smartfona, bez konieczności odwiedzania kasy. Po zakończeniu programu pilotażowego, będzie to możliwe w łącznie 50 największych salonach marki w całym kraju.Aby skorzystać z Premium Pay&Go należy przede wszystkim pobrać aplikację mobilną Empik na swój smartfon z systemem Android lub iOS. Odpowiednie odnośniki znajdują się poniżej.Następnie, użytkownik musi jednorazowo zaakceptować regulamin usługi, włączyć geolokalizację oraz potwierdzić swój numer telefonu. Teraz wystarczy w trakcie wizyty w salonie skanować wybrane produkty za pomocą aplikacji, by na końcu sfinalizować zamówienie przy jednym ze specjalnych punktów płatności znajdujących się na terenie sklepu.

Interfejs płatności Premium Pay&Go w oficjalnej aplikacji Empiku. | Źródło: Empik

Gdzie działa Empik Premium Pay&Go?

Krakowie (Park Handlowy Zakopianka)

Łodzi (CH Port Łódź)

Opolu (CH Karolinka)

Poznaniu (CH Poznań Plaza)

Szczecinie (Galeria Galaxy)

Warszawie (Westfield Arkadia, Złote Tarasy, Wola Park, CH Janki)

Wrocławiu (CH Magnolia Park)

Empik Premium Pay&Go jest dla wszystkich, ale...

Płatność odbywa się automatycznie, w ramach podpiętej do konta karty płatniczej. W przyszłości do dostępnych form płatności dołączą także Apple Pay, Google Pay i Blik.Obecnie z Empik Premium Pay&Go korzystać można w 10 salonach, w:Do połowy grudnia zakupy z aplikacją będą możliwe w 40 kolejnych salonach, m.in. w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Lublinie, Olsztynie, Radomiu, Rzeszowie, Tarnowie i Toruniu.Z najnowszej usługi korzystać mogą jedynie użytkownicy Empik Premium oraz Empik Premium Free. Uczestnictwo w bezpłatnym wariancie następcy programu Mój Empik uprawnia także do darmowej dostawy do Paczkomatów, salonów i innych punktów odbioru, przy zakupach za min. 40 złotych oraz daje kilka innych benefitów, które odczytacie z poniższej grafiki.Co daje Empik Premium? Co daje Empik Premium Free? Wszystko wyjaśnia powyższa grafika. | Źródło: EmpikŹródło: Empik