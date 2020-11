Microsoft testuje dużą poprawkę dla Windows 10. Nowa kolejność aktualizacji

2021 rok przyniesie wiele zmian.

Obie tegoroczne aktualizacje rozszerzające funkcjonalność systemu Windows 10 zostały wydane. Mowa oczywiście o aktualizacji majowej o numerze 2004 (20H1) oraz październikowej, znanej pod nazwą 20H2. Oznacza to, że użytkownicy najnowszego systemu Microsoftu nie powinni spodziewać się debiutu żadnych znaczących nowości w obrębie OSu. Programiści zatrudnieni przez giganta z Redmond pracują już nad przyszłorocznymi "feature updates", które udostępnione będą w inni niż w tym roku sposób.Microsoft rozpoczął publiczne testy systemu Windows 10 21H1, a już wkrótce w odpowiednich kanałach programu Windows Insider pojawi się także Windows 10 21H2. Co ciekawe, poprawka o tym oznaczeniu nie będzie tym, czym była tegoroczna aktualizacja październikowa. Windows 10 21H1 nie będzie zawierał wielu nowości i zostanie wydany w kwietniu lub maju przyszłego roku. Dlaczego?Otóż Microsoft w 2021 roku zmienia kolejność dystrybucji swoich aktualizacji głównych dla Windows 10. W 2020 roku z początkiem roku debiutowała większa łatka, podczas gdy w październiku dystrybuowano wyłącznie poprawkę aktywacyjną. Tym razem będzie dokładnie na odwrót. Na wiosnę możemy spodziewać się jedynie niewielkich modyfikacji jakościowych, a rewolucja szykowana jest na jesień, kiedy to zadebiutuje zestaw poprawek 21H2 o nazwie kodowej Cobalt.Przedstawiciele giganta z Redmond nie chwalą się postępami prac z bardzo prostej przyczyny. Pomimo, że wewnętrzne testy Windows 10 Build 21264 z elementami łatki 21H2 już trwają, firma obawia się opóźnień. Dopracowanie nowego interfejsu skrywającego się pod nazwą Sun Valley może zająć więcej czasu niż prognozowano. Członkowie programu Insider zobaczą go w udostępnianych im buildach najwcześniej z początkiem przyszłego roku.Największe zmiany w Windows 10 w 2021 roku związane będą z interfejsem. Przede wszystkim, zaprezentowany zostanie zupełnie nowy Eksplorator Plików, ale zmiany nie ominą także Menu Start, aplikacji Zdjęcia i Kalendarz, a także przeglądarki Microsoft Edge.