Windows 10 - wersja 20H2 na coraz większej liczbie urządzeń

O jakiej liczbie mowa?

W październiku Windows 10 doczekał się kolejnej dużej aktualizacji – aktualizacji do wersji 20H2, która przyniosła intersujące zmiany chociażby w zakresie interfejsu i menu Start. Na ilu urządzeniach ta już została zainstalowana? Ich liczba nie jest zbyt duża.Mimo że od debiutu aktualizacji 20H2 minął ponad miesiąc, korzystają z niej użytkownicy 8,8 procenta wszystkich urządzeń z systemem Windows 10. Oznacza to, że stanowi ona obecnie czwartą najczęściej spotykaną wersję tej edycji systemu Microsoftu. Dowiedzieliśmy się tego za sprawą ostatniego raportu AdDuplex.Zgodnie z raportem AdDuplex najwięcej użytkowników systemu Windows 10 wciąż korzysta z wersji M20U (2004), która zadebiutowała w maju tego roku. Na drugim miejscu uplasowała się wersja N19U (1909) z listopada ubiegłego roku, zaś przed samą wersją O20U (20H2) wersja M19U (1903) z maja 2019 roku.

Popularność poszczególnych wersji systemu Windows 10 w listopadzie bieżącego roku. | Źródło: AdDuplex

Windows 10 – niechęć użytkowników do aktualizacji

Windows 10 w najbliższej przyszłości

Aktualizacja 20H2 trafia do kolejnych użytkowników zgodnie ze spodziewanym tempem wrażania, ale zatrważające jest to, jak wiele osób wciąż korzysta z wersji wydanych w ubiegłym roku, a nawet wcześniej. W ten sposób osoby te narażają się na poważne problemy związane z bezpieczeństwem oraz zgodnością sterowników.Z drugiej strony, niechęć do aktualizowania systemu Windows 10 do najnowszych wersji jest w pewnym stopniu zrozumiała. Za każdym razem, gdy Microsoft wypuszcza kolejną mniejszą lub większą aktualizację, słyszymy o problemach, jakie w ten sposób wywołał.Tak jak to było w latach poprzednich, w przyszłym roku Windows 10 także otrzyma dwie aktualizacje rozszerzające jego funkcjonalność. Niemniej jednak, ta większa, która zwykle debiutowała wiosną, tym razem pojawi się jesienią, natomiast ta mniejsza, która zwykle debiutowała jesienią, pojawi się wiosną. Zatem, aktualizacja, która trafi do użytkowników w pierwszej połowie 2021 roku skupi się raczej na ulepszeniach funkcji, które system już posiada, zamiast na wprowadzeniu poważnych nowości.Źródło: AdDuplex , fot. tyt. Canva