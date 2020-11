Vivo idzie jak burza. Zaktualizuje smartfony do Androida 11

To mi się podoba!





Vivo zaktualizuje Twój smartfon

Vivo Y70 będzie szczęśliwcem, który otrzyma Androida 11 jako pierwszy. / foto: Vivo

Android 11 - co nowego?

20 Października 2020 roku Vivo weszło do sześciu krajów Europy. Marka pojawiła się między innymi w Polsce, tym samym zwiększając konkurencję wśród chińskich producentów i zawłaszczając część naszego rynku po Huaweiu.Jeśli kupiliście jeden ze smartfonów marki lub pragniecie takowy nabyć, to mam dla was dobre wieści.Producent deklaruje, że jako jeden z pierwszych zainstaluje na swoich dotychczasowych produktach Androida 11. Dotyczy to produktów dla Europy, w tym Polski.Aktualizacja będzie przebiegała stopniowo. Na pierwszy ogień pójdzie Y70, po nim X51 5G a następnie Y20 i Y11s. Najtańsze urządzenia zostaną zaktualizowane na końcu. To jednak naturalna kolej rzeczy i należy cieszyć się, że Vivo ich nie ominie.Przypomnę, że Android 11 wprowadził natywną obsługę dymków czatu. Poza tym aplikacje do rozmów tekstowych otrzymały dedykowane pole w powiadomieniach z możliwością nadawania priorytetów. Sporą zmianą jest ekran dedykowany urządzeniom Smart Home, który dodatkowo pozwala na zarządzanie kartami płatniczymi. Poza tym użytkownik może zmieniać urządzenie odtwarzające dźwięk wprost z panelu odtwarzania i korzystać z ulepszonej kontroli nad funkcją Nie przeszkadzać.Grzech nie wspomnieć o tym, że w Androidzie 11 użytkownik może nadawać tymczasowe uprawnienia – po zezwoleniu na akcję przy następnym uruchomieniu programu lub funkcji prośba zostanie ponowiona. Jest też sporo pomniejszych zmian, o których przeczytacie poniżej.