Nadciąga zupełnie nowy sposób aktualizacji Androida. Czekałem na to od lat!

Szybciej i wygodniej.

Project Mainline przyszłością Androida

"Project Mainline rozszerza wysiłki ze strony Project Treble. Podczas gdy Treble zmniejszył zależność producentów OEM od dostawców SoC w przypadku każdej aktualizacji systemu operacyjnego, Mainline zmniejsza zależność Google od producentów OEM w zakresie dostarczania aktualizacji zabezpieczeń kluczowych składników systemu operacyjnego. Project Mainline rozszerza filozofię Treble na bardziej krytyczne części platformy Android, usuwając producentów OEM jako pośredników z tego równania. Celem Project Mainline jest przejęcie przez Google kontroli nad komponentami frameworka i aplikacjami systemowymi, które są krytyczne dla bezpieczeństwa i utrzymania spójności rozwoju z dala od producentów OEM. Project Mainline jest słusznie określany jako największa zmiana w systemie Android od czasu Project Treble."

Android aktualizowany tak jak aplikacje? Poproszę!

Założę się, że gdybym zapytał czytelników serwisu Instalki.pl o to, co uznają za największy problem smartfonów z systemem Android, wielu z nich odpowiedziałoby, że nieregularne aktualizacje oprogramowania. Brutalna prawda jest taka, że jedynie posiadacze najnowszych i najdroższych smartfonów mogą liczyć na w miarę regularne aktualizacje systemu. Wyjątek stanowią oczywiście telefony Google Pixel, które podobnie jak pracujące w oparciu o iOS smartfony iPhone aktualizacje otrzymują na bieżąco. Firma z Mountain View chce rozwiązać ten problem.Ogromne opóźnienia w aktualizacjach smartfonów z systemem Android wynikają z konieczności dostosowania softu pod kątem każdego z urządzeń przez ich producentów. Android 12 wprowadzić ma wyczekiwaną zmianę i umożliwić dostarczanie poprawek nie przez dodatkowe aplikacje systemowe, a bezpośrednio poprzez Sklep Play. Za dystrybucję odpowiadałoby Google, co skróciłoby do minimum czas oczekiwania. Pomysł ten skrywa się pod postacią całego zestawu różnych rozwiązań, znanych pod nazwą Project Mainline.O tym, czym jest Project Mainline w detalu piszą przedstawiciele XDA-Developers:Chyba każdy chciałby, aby oprogramowanie smartfon aktualizowało się podobnie jak zainstalowane na nim aplikacje - szybko, bez udziału użytkownika, gdzieś w tle. Nie wydaje mi się też, aby ktoś miał oponować przeciwko temu, by łatki dystrybuowane były znacznie szybciej niż do tej pory.Najsłabszym ogniwem postulowanego rozwiązania będą, a jakże producenci smartfonów, którzy będą musieli dostosować się do nowych wytycznych Google. Nie do końca wiadomo jak zaproponowane przez Google nowości wpłyną na autorskie nakładki dystrybuowane często przez producentów smartfonów niezależnie od aktualizacji systemu Android.O tym jak wszystko wyglądało będzie w praktyce dowiemy się najprędzej jesienią przyszłego roku. Premiera Androida 12 nastąpi zapewne dopiero latem 2021 roku.Źródło: XDA-Developers