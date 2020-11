DeLight - ciekawa historia jedynie dla cierpliwych (recenzja gry)

Gra ze sporym potencjałem, ale też z wieloma zastrzeżeniami.





DeLight – wciągająca gra przygodowa

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,59 zł-27,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Ciekawe historie już od dawna nie są domeną jedynie branży filmowej. Wciągająca fabuła stanowi również o sukcesie wielu gier.Przykładem takiego podejścia jest DeLight. To gra przygodowa, w której wcielamy się w rolę dziewczynki próbującej odnaleźć rodziców. W wyniku działań wojennych traci wzrok, co wpływa również na mechanikę gry.Z reguły poruszamy się zatem powoli i mamy bardzo ograniczone pole widzenia. W połączeniu z niebanalną fabułą wypada to bardzo spójnie i potrafi wciągnąć. Niestety zabawę psuje kilka niedociągnięć.Problemy optymalizacyjne sprawiają, że grafice brakuje płynności. Sterowanie jest ociężałe, a interakcja z elementami otoczenia wymaga frustrującego stawania w ściśle określonym miejscu.Za darmo dostępny jest pierwszy rozdział. Odblokowanie całej treści to wydatek prawie 28 zł. Można również za niecałe 10 zł odblokowywać pojedyncze rozdziały.DeLight bardzo trudno jednoznacznie ocenić. W ogólnym rozrachunku to ciekawa gra z wciągającą fabułą. Problemy optymalizacyjne i nie do końca przemyślane sterowanie wystawiają jednak cierpliwość na próbę. Warto poczekać na ewentualne aktualizacje.