Sklep Huawei AppGallery z rekordowymi wynikami w Polsce

Huawei Developer Conference Polska już za nami.

Ekosystem Huawei w Polsce / foto. Huawei

Świadomość marki AppGallery / foto. Huawei

Komunikacja unikatowych benefitów

Jaka przyszłość czeka AppGallery?

Firma stawia aktualnie duży nacisk na rozwój sklepu AppGallery pod kątem dostępności aplikacji w języku polskim i ich integracji z ekosystemem HMS. W AppGallery znajduje się ponad 4 900 aplikacji w języku polskim, a ponad 70% najważniejszych aplikacji lokalnych jest już dostępnych na smartfonach i tabletach Huawei nowej generacji.Huawei od momentu rozpoczęcia promocji AppGallery postawiło na wyraźny przekaz dotyczący benefitów dla użytkowników korzystających z autorskiego sklepu z aplikacjami. Jednocześnie postawiono na kreatywną komunikację we wszystkich punktach styku z konsumentem.foto. HuaweiDeweloperzy wprowadzający swoje produkty i usługi do AppGallery mogą liczyć na potężne wsparcie ze strony Huawei i szereg narzędzi ułatwiających promocję aplikacji.foto. HuaweiSami twórcy aplikacji podkreślają korzyści płynące z dołączenia do AppGallery. Maciej Sutryk z grupy BLIX opowiedział podczas konferencji online o sprawnej integracji z HMS. Deweloper zdecydował się zintegrować wszystkie swoje produkty z usługami Huawei, a sam proces poszedł zaskakująco szybko. Efekt? Blisko milion pobrań w zaledwie kilka miesięcy.foto. HuaweiDuża liczba instalacji aplikacji przełożyła się na wysoki poziom satysfakcji użytkowników. Wśród korzyści płynących z dołączenia do HMS wymieniono: wzrost bazy nowych użytkowników, promocja brandów na urządzeniach Huawei i monetyzacja aplikacja zgodna z modelami biznesowymi firmy.Patrząc na poczynania Huawei, jestem dobrej myśli. Firma działa na wielu płaszczyznach, a przede wszystkim aktywnie współpracuje z twórcami aplikacji. Ta współpraca już przynosi skutki - w AppGallery znajdziemy mnóstwo polskich aplikacji, w tym aplikacje bankowe.Strategia Huawei to także korzyść dla samych konsumentów. Firma skutecznie konkuruje z dwoma największymi graczami na rynku mobilnym, a sami użytkownicy mogą wybrać najlepsze dla siebie rozwiązania. Komunikacja benefitów z pewnością w najbliższym czasie przyczyni się do rosnącej liczby użytkowników AppGallery, co tylko zachęci kolejnych deweloperów do współpracy z Huawei.Źródło: wł. / Artykuł powstał przy współpracy z firmą Huawei