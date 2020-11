Chrome pozwoli na robienie zrzutów ekranu w trybie incognito

Powrót funkcjonalności.

Tryb incognito będzie mniej incognito?

Źródło: Techdows

Jeśli używacie mobilnej przeglądarki Google Chrome od co najmniej kilku lat, to z pewnością pamiętacie czasy, kiedy możliwe było wykonywanie zrzutów ekranu w trybie incognito. Ta funkcjonalność - ze względu na chęć zwiększenia prywatności oraz bezpieczeństwa konsumentów – została usunięta w 2018 roku.Jak się okazuje, gigant z Moutain View zastanawia się nad przywróceniem tytułowej opcji. Poinformował o tym zespół Techdows, który dostrzegł zmianę w wersji Canary przeglądarki na Androida . Pojawiła się tam nowa opcjonalna flaga, po której aktywacji można wykonać zrzut ekranu również w trybie incognito.Trudno jednak określić czy Google koniec końców zdecyduje się na implementację tego usprawnienia., co oznacza, że w każdym momencie może zostać usunięte z testowej odsłony usługi.Najbardziej interesujący jest jednak sam fakt myślenia o przywrócenia tej przydatnej funkcji. Czy koncern uznał, że dbanie o prywatność ma swoje granice, a wykonywanie zrzutów ekranu w trybie incognito to nic złego? Tego się raczej nie dowiemy. Być może pojawi się specjalny przełącznik pozwalający zadecydować użytkownikowi czy chce mieć dostęp do tego typu opcji.Nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne wieści.Źródło: Techdows / Foto. Google