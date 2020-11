Jak wycisnąć 200% ze smartfona? 10 sposobów na powalające zdjęcia

Kto by pomyślał, że przy kreowaniu kadru został wykorzystany papier toaletowy. / foto: własne

Do obróbki zdjęcia wykorzystałem filtr Szałwia.





Im większa matryca, tym silniejsze rozmycie butelki. Matryca 108 MP w Xiaomi Mi 10T Pro pozwala na mocne, naturalne bokeh. / foto: własne

Zdjęcie możecie wykonać z poziomu wzroku... / foto: własne

Odrysowanie wydrukowanej gwiazdki pozwala na uzyskanie ładnego, regularnego kształtu otworów. / foto: własne

Może być jednak naprawdę spektakularny – w czasie prób udało się osiągnąć efekt niebieskich iskier. Było to możliwe dzięki wyjątkowo dużej jasności latarki, która podświetliła krople i przepaliła je do białości.



Tutaj poszliśmy na całość. / foto: własne

Cytrynowa katana

patyczki do szaszłyków,

nóż,

przekrojona cytryna (lub inny owoc),

statyw,

atomizer z wodą,

mocne źródło światła, np. latarka,

Snapseed.

Możecie też wykorzystać inny szpikulec. Ważne, aby odpowiednio rozmieścić owoce w powietrzu. / foto: własne

Ważne, aby odpowiednio doświetlić plan. / foto: własne

Cytrynowa katana. / foto: własne

Do obróbki zdjęcia wykorzystałem filtr Żywy.

Jak z reklamy

szklanka,

owoce,

statyw,

mocna latarka.

Tak to powinno wyglądać. / foto: własne

Wygląda jak fotografia z kampanii reklamowej. A przypomnę, że zostało zrobione smartfonem. / foto: własne

Do obróbki zdjęcia wykorzystałem filtr o wymownej nazwie Napój. Zdecydowałem się też na przycięcie je do proporcji 1:1, ale nie musicie tego robić - chyba, że fotografia na tym zyska.

Gwiezdne wrota

sznurka,

zimnych ogni (możliwie długich),

statywu,

latarki.

Pamiętajcie, aby ubrać się w ciemne kolory, najlepiej na czarno - jasne elementy łatwiej utrwalają się na zdjęciu. / foto: własne

Tutaj nie stosowałem żadnego filtra. Stwierdziłem, że jest gotowe prosto z aparatu. / foto: własne

Rezultat jest niesamowity. / foto: własne

Zdjęcie najpierw solidnie rozjaśniłem, i to dwa razy. Do dalszej obróbki wykorzystałem filtr Rod i dodałem lekką winietę.

Jaki smartfon do zdjęć wybrać?



Xiaomi Mi 10T Pro / foto. własne

Oczywiście zdjęcie możecie spróbować zrobić także w słoneczny dzień. Możecie wtedy obyć się bez latarki. Efekt powinien być zupełnie inny, ale również ciekawy.Potrzebne będą:Patyczki do szaszłyków wbijamy w kawałki owoca tak, aby mogły stać. Ustawiamy je blisko siebie i lekko pod kątem.Przed takim planem ustawiamy statyw ze smartfonem, a zanim latarkę, która nam go rozświetli. Pamiętajcie, aby świeciła w kierunku owoców a nie w obiektyw. Mocna latarka jest potrzebna, aby smartfon ustawił bardzo niski czas naświetlania i zamroził nam ruch. W innym przypadku krople wyjdą rozmyte. Równie dobrze możecie wykorzystać promienie słońca albo inne silne źródło światła.Następnie poproście pomocnika, aby umieścił nóż pomiędzy połówkami owocu. W tym czasie spryskujcie je atomizerem jednocześnie przytrzymując migawkę w smartfonie w celu wywołania serii zdjęć. Jeśli żaden kadr was nie zadowala – powtórzcie. Na koniec usuńcie widoczne części wykałaczek w programie do retuszu. Bardzo dobrze sprawdzi się darmowy Snapseed i wbudowane w niego narzędzie Naprawianie.Oto najlepsza fotografia którą udało się mi uzyskać. Co niej sądzicie?Pokażę wam, jak uzyskać ujęcie godne reklamy napoju, które nieraz widujecie w telewizji.Lista akcesoriów:Szklankę z wodą i kawałkami owoców ustawiamy przed asystentem trzymającym szklankę z wodą. Drugą ręką musi trzymać latarkę i podświetlać szklankę. Dzięki temu gdzie mogli zamrozić ruch, a cała scena dzięki kontrowemu podświetleniu stanie się efektowniejsza. Podobnie jak w poprzednim pomyśle przytrzymujemy migawkę w celu wywołania trybu seryjnego i wrzucamy owoce do szklanki. Uważajcie, ponieważ mocno chlapie.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to powinniście otrzymać zdjęcie podobne do poniższego. Muszę powiedzieć że wyszło dużo lepiej niż się spodziewałem:Ciekawostka: początkowo planowałem zrobić zdjęcie w słońcu w czasie dnia, jednak pogodę na to nie pozwoliła. Jeśli warunki będą sprzyjające, to możecie spróbować tej koncepcji.Moim zdaniem jest to najtrudniejsze zdjęcie ze wszystkich, Dlatego postanowiłem zostawić je na koniec. Będziecie potrzebowali:Najpierw przygotujemy zimne ognie. Każdy z nich zakończony jest kawałkiem drutu, który zaginamy w pętelkę. Następnie obowiązujemy wokół niej sznurek. Dzięki temu możemy nim swobodnie kręcić.Ustawcie smartfon na statywie i włączcie długie naświetlanie. Możecie wykoprzystać tryb malowania światłem, choć polecam tryb Pro ze względu na większą kontrolę nad efektami.Jeśli zdecydowaliście się na tryb manualny, to na początku zróbcie kilka próbnych zdjęć "na sucho" w celu dobrania parametrów ekspozycji. Ustawcie najniższe ISO i eksperymentalnie dobierzcie czas naświetlania. 15 sekund to dobry punkt wyjścia. Jeśli już dobraliście parametry, to lecimy dalej.Podpalcie koniec zimnego ognia i zacznijcie nim kręcić tak, aby zataczać okręgi. Po rozpoczęciu długiego naświetlania przez waszego asystenta oddalajcie się od aparatu. Możecie też iść w jego kierunku. Eksperymentujcie.Smartfon utrwali każdy obrót jako efektowną spiralę, która powinna wyglądać tak jak poniżej:Teraz podniesiemy poziom trudności i uzupełnimy kadr o modela.Zasadniczo mechanizm jest ten sam – wykorzystujemy obracające się zimne ognie, aby uzyskać efekt świetlnego tunelu. Zaczynamy od statywu i cofamy się. Kiedy będziemy w połowie, przed nas wskakuje model, przyjmuję pozę i nie rusza się do końca ujęcia.W tym czasie kontynuujemy tworzenie spirali. Kiedy skończymy, chowamy zimne ognie za siebie aby nie utrwaliły się na zdjęciu kiedy będziemy biec (uważajcie, żeby się nie poparzyć!). Biegniemy w kierunku aparatu, stajemy za nim i krotkim blyskiem doświetlamy postać. Możemy w tym czasie poruszyć latarką w górę i dół dla bardziej równomiernego naświetlenia. Jeśli wszystko poszło dobrze, to powinniście otrzymać efekt podobny do poniższego:Dajcie znać, co myślicie o naszych propozycjach. A może macie własne pomysły? Pochwalcie się nimi w komentarzach.Jak widzicie, nie zawsze liczy się wypasiony sprzęt, a kreatywność. Może zatem to być zarówno sprzęt z niższej półki, jak i flagowej, jak Xiaomi Mi 10T ProWspomniany model może się pochwalić aparatem głównym o rozdzielczości 108 megapikseli. Zastosowany sensor to Samsung HMX, który znajdziemy między innymi w Xiaomi Mi 10 (Pro) czy koncepcyjnym Mi Mix Alpha.Jak można się domyślać, aparat ten robi naprawdę genialne zdjęcia. Największe wrażenie zrobiła na mnie szczegółowość – nawet po maksymalnym powiększeniu widać pełnię detali bez efektu akwareli, który charakterystyczny jest dla intensywnej obróbki cyfrowej. Co ciekawe, nie doświadczyłem go nawet w trakcie wykonywania zdjęć nocnych. Ich jakość, oczywiście w dedykowanym trybie, praktycznie nie różniła się od poziomu fotografii dziennych. Obraz był pełen detali, poza tym nie do szukałem się ani odrobiny cyfrowego szumu. Świetnie wychodziły zdjęcia przy nocnym, bezchmurnym niebie. Aparat potrafił dobrze uchwycić nawet drobne gwiazdy.