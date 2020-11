Menedżer haseł 1Password Family za darmo na 10 miesięcy!

Warto skorzystać z promocji.

Z okazji Święta Dziękczynienia oraz zbliżającego się Black Friday bardzo użytecznydostępny jest teraz za darmo dla nowych użytkowników (5 członków) na 10 miesięcy.Żeby skorzystać z promocji, należy wejść na stronę promocji i podać swój adres e-mail, na który następnie zostanie wysłany 6-cyfrowy kod aktywacyjny. Teraz wystarczy go skopiować i wkleić. W trakcie samej aktywacji poproszeni zostaniemy o przypięcie karty płatniczej, natomiast warto pamiętać, że możemy pominąć ten krok, od razu przechodząc do narzędzia.Po zakończeniu okresu próbnego obowiązuje opłata miesięczna wysokości $4.99. Na szczęście, aby przetestować narzędzie i ocenić jego użyteczność, macie aż 10 miesięcy.Jest to bardzo popularny menedżer haseł, dzięki któremu w wygodny sposób możemy gromadzić nasze dane do logowania w aplikacjach systemowych, ale także serwisach internetowych. Na wyposażeniu jednocześnie nie zabrakło generatora haseł. Co istotne, narzędzie chroni również system przed atakami hakerskimi wykonywanymi z użyciem spreparowanych stron.Twórcy narzędzia zwracają uwagę na fakt, że 1Password - obok haseł do logowania - zapewnia zabezpieczenie tożsamości użytkowania, a także np. danych kart kredytowych. Co więcej, w ramach konta dostajemy do wykorzystania 1 GB pamięci w chmurze do przechowywania dokumentów.Wśród dostępnych aplikacji możemy znaleźć wersję dla Mac OS-a Windowsa , iOS-a, Androida , Chrome OS-a. Co więcej, całkiem niedawno dodano wsparcie dla Linuxa. Oczywiście, z narzędzia można korzystać również z pozycji przeglądarki.Źródło: Pepper, foto: Pexels