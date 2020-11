Microsoft planuje niespodziankę dla użytkowników Windows 10. Tego się nie spodziewaliście

To może być przełom.





Windows 10 pozwoli na uruchamianie aplikacji z Androida?





Microsoft może przygotowywać sporą niespodziankę dla wszystkich osób korzystających z systemu Windows 10. Już teraz oprogramowanie firmy pozwala na integrację z urządzeniami z zielonym robotem, jednak wkrótce może zostać ono rozszerzone. Zac Bowden z Windows Central przekazał bowiem, iż amerykański gigant pracuje nad integracją aplikacji i gier z Androida w systemie Windows.Niestety na ten moment nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób– bardzo możliwe, że zostaną one przystosowane jedynie do sprzętów korzystających z architektury ARM. Podobne działania widać w ostatnim czasie u Apple, które pozwala osobom korzystającym z procesora M1 na uruchamianie programów przeznaczonych na iPada i iPhone’a.Jest jednak pewien znaczący problem. Większość aplikacji takich, jak Gmail, Uber czy banki– nie jest jasne czy Microsoft ma zamiar oferować ten pakiet w swoim systemie. To ważne, ale inne platformy takie, jak BlackBerry 10 czy wczesne wersje Windows 10 Mobile nie zapewniały wsparcia dla Usług Google.fot. Tadar Sah - UnsplashNiemniej jednak, natywna obsługa aplikacji z Androida w stabilnej wersji Windows 10. Można mieć także nadzieję, że tego typu ruchy zachęciłyby programistów do przystosowania swoich programów w zupełnie nowy sposób.Na ten moment nie ma jednak co wyrokować.Już teraz Microsoft pracuje nad optymalizacjami związanymi z ekranami dotykowymi oraz obsługą składanych sprzętów. Przyszłość Windowsa zarysowuje się więc w bardzo ciekawy sposób.Źródło: AndroidAuthority / fot. Andrew Mantarro - Unsplash