Zapisz się na Huawei Developer Conference Polska i połącz swój biznes z ekosystemem Huawei

Warto!

Sklep AppGallery - tutaj wypromujesz swoje aplikacje

Wprowadź swoje aplikacje do AppGallery

Huawei Developer Conference Polska - jak dołączyć

Wielkimi krokami zbliża się wydarzenie, którego nie powinien ominąć żaden polski deweloper i twórca aplikacji. Jużwszyscy zainteresowani współpracą z Huawei, otrzymają najświeższe informacje o możliwościach i korzyściach płynących z obecności w Huawei Mobile Services, autorskim ekosystemie marki.Konferencja online Huawei Developer Conference Polska będzie doskonałą okazją do zdobycia lub pogłębienia wiedzy o HMS. Podczas wydarzenia swoimi doświadczeniami podzielą się też przedstawiciele innych znanych marek, obecnych już w HMS.Popularność marki Huawei w Polsce i na świecie sprawia, że autorski sklep z aplikacjami AppGallery to doskonałe miejsce, aby wypromować swoje aplikacje. Do ekosystemu Huawei wciąż dołączają nowe aplikacje - obecnie w sklepie znajduje się 96 tysięcy apek, w tym ponad tysiąc polskich.Co przyciąga użytkowników? Z pewnością są to liczne bonusy i gratisy. Huawei cyklicznie organizuje atrakcyjne kampanie z nagrodami za aktywne korzystanie z zasobów AppGallery.W wydarzeniu wezmą też udział partnerzy Huawei, jak Empik, którego już cztery aplikacje dołączyły do sklepu AppGallery. W ciągu dwóch miesięcy sama aplikacja Empik.com została pobrana przez użytkowników urządzeń Huawei prawie 100 tysięcy razy. O sukcesie współpracy z Huawei opowie również przedstawiciel Grupy Blix, posiadającej w swoim portfolio aplikacje Blix, Qpony i Zdrowe Zakupy, z których korzysta prawie 3 miliony polskich konsumentów i które również znajdują się w AppGallery.Podczas Huawei Developer Conference Polska deweloperzy dowiedzą się jak wygląda proces wprowadzania aplikacji do Huawei AppGallery. Uczestnicy poznają też sposoby na skuteczne wypromowanie swojej usługi, aby precyzyjnie dotrzeć do grupy docelowej sklepu.Wydarzenie pozwoli poznać możliwości biznesowej współpracy z Huawei, a także detale związane z funkcjonowaniem HMS. Dostarczy też wiedzy o działaniach marketingowych dla Huawei AppGallery, budujących - już teraz wysoką - świadomość tej młodej marki wśród polskich konsumentów.Podczas Huawei Developer Conference Polska programiści oraz twórcy aplikacji będą mogli zdobyć praktyczne informacje o funkcjonowaniu HMS bezpośrednio od ekspertów Huawei, którzy opowiedzą m. in. o HMS Core 5.0, czyli aplikacji dla programistów, umożliwiającej pełną integrację ich rozwiązań z ekosystemem Huawei. Będzie mowa także o możliwościach współpracy w ramach aplikacji Petal Search, czyli stworzonej przez Huawei wyszukiwarki aplikacji na smartfonach i tabletach.Konferencja rozpocznie się 26 listopada o 10:00 i będzie miała charakter otwarty – mogą uczestniczyć w niej wszyscy, którzy zarejestrują się na specjalnej stronie