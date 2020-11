Yanosik lepszy od Google Maps? Nowa nawigacja imponuje

Wiele się zmieniło.

Yanosik to szalenie popularna wśród polskich kierowców aplikacja, łącząca w sobie funkcje antyradaru, radia CB oraz nawigacji samochodowej. Rozwijane już od 10 lat narzędzie doczekało się właśnie ogromnej aktualizacji. W jej ramach udostępniono zupełnie nową odsłonę modułu nawigacji, który przez pierwszych odbiorców został podobno oceniony nad wyraz pozytywnie. Co uległo zmianie?Jako największą z nowości wskazuje się nowy algorytm wyznaczania tras. Dzięki wielu testom i analizie raportów od użytkowników aplikacji, udało się wyodrębnić i wyeliminować pojawiające się czasem utrudnienia w nawigowaniu. Doskonałym przykładem było to, iż nawigacja często prowadziła kierowców drogami kiepskiej jakości lub wąskimi, osiedlowymi uliczkami. Te mankamenty udało się usunąć.- mówi Paweł Bahyrycz z Yanosika.- dodaje.

Nowości nie są jeszcze dostępne dla wszystkich

Przeprojektowany interfejs nawigacji dostępnej w aplikacji Yanosik. | Źródło: YanosikDrugą z innowacji jest możliwość wyboru. Przy wyznaczaniu drogi do celu kierowcom zostanie zaprezentowanych kilka tras do wyboru - oczywiście o ile będą one stanowiły dla siebie sensowną alternatywę.Zmiany nie ominęłynawigacji. Przeprojektowano go i wzbogacono o nowe elementy, w postaci choćby numerów dróg, po których jedziemy lub nazw ulic, w które należy skręcić w dalszej kolejności.Aplikacja wciąż bazuje na świetnych, społecznościowych mapach. OSM na tę chwilę może pochwalić się już ponad 7 mln adresów w całej Polsce.Aktualizacja aplikacji Yanosik udostępniana jest stopniowo nowym użytkownikom. Na moim smartfonie w sklepie Google Play wciąż widnieje wersja z 26 października 2020 roku, więc muszę jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Sprawdź, bo w Twoim przypadku może być zupełnie inaczej.Źródło: Yanosik