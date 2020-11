Steam już z oficjalnym wsparciem dla kontrolera DualSense od PlayStation 5

Valve zadziałało błyskawicznie.

Stało się, po wielu miesiącach oczekiwania na rynku w końcu zadebiutowały konsole nowej generacji – Xbox Series S i X oraz PlayStation 5. Wraz z ostatnim z tych urządzeń konsumentom udostępniono też kilka dodatkowych akcesoriów, a w szczególności nowy kontroler DualSense wykorzystujący technologię haptczną. Co ciekawe, kontroler ten można już wykorzystywać w grach na Steamie.Valve stara się, aby ze Steamem były kompatybilne nie tylko takie urządzenia wejściowe jak klawiatury i myszki, ale doprawdy przeróżne kontrolery. Zatem, w grach z tej platformy można używać padów DualShock 4 dla PlayStation 4, Nintendo Switch Pro Controller i wielu, wielu innych kontrolerów. W sumie mowa o ponad 200 urządzeniach. Teraz, po premierze PlayStation 5, błyskawicznie przygotowano wsparcie dla nowego kontrolera DualSense., informuje Valve., czytamy w oświadczeniu opublikowanym na platformie Steam.Aby móc skorzystać w grach na Steam z kontrolera PlayStation 5, wcześniej należy zgodzić się na udział w beta testach platformy. W tym celu trzeba udać się do Ustawień aplikacji Steam, w zakładce Konto kliknąć w baner z napisem „ZMIEŃ…”, a następnie, w nowo otworzonym okienku, wybrać opcję Steam Beta Update.

„Kontroler jest teraz w pełni obsługiwany i gracze mogą skonfigurować takie funkcje jak LED-y, panel dotykowy, wibracje i żyroskop, a wspierane tytuły to m.in. Death Stranding, No Man's Sky, Horizon: Zero Dawn i wiele innych. Ta obsługa jest teraz dostępna dla graczy, którzy korzystają z publicznej bety pulpitowego klienta Steam, w celach dalszego przetestowania tych funkcjonalności na całej platformie przed oficjalnym wydaniem.”

Aby skorzystać z wersji beta klienta Steam, należy przejść do Ustawień aplikacji. | Źródło: mat. własne

Valve nie wspomina, czy w grach Steam będą działać dynamiczne spusty kontrolera do PlayStation 5, zatem można śmiało założyć, że Input API platformy póki co tej technologii nie wspiera, choć z czasem może się to zmienić. Nie można jednak w tej kwestii narzekać. W tej chwili i tak bardzo niewiele gier dynamiczne spusty wykorzystuje.PlayStation 5 w wersji z napędem optycznym kosztuje 2299 złotych. Wersja Digital Edition, bez napędu, została wyceniona natomiast na 1849 złotych. Obydwie zadebiutowały w Polsce 19 listopada i wyprzedały się w mgnieniu oka. CEO firmy Sony Interactive Entertainment poinformował w niedawnym wywiadzie, że zapasy konsoli wyprzedały się absolutnie w stu procentach. Niestety nie wiadomo, kiedy nowe egzemplarze urządzenia trafią do sklepów, ale stanie się to raczej dopiero w 2021 roku.Źródło: Steam , fot. tyt. mat. własne