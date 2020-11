Google bierze się w Chrome w za rozszerzenia nadużywające danych użytkowników

Świetne wieści.

Rozszerzenia w Chrome Web Store – koniec ze sprzedawaniem danych użytkowników

Deadline tuż, tuż

W Chrome Web Store znajduje się całe mnóstwo rozszerzeń do przeglądarki Google Chrome. Rzecz jasna, wiele z nich to dodatki naprawdę przydatne – jedne blokują wyświetlanie reklam, inne dodają ciemne motywy do przeróżnych stron internetowych, a jeszcze inne są menedżerami haseł. Niestety, nie wszystkie rozszerzenia są jednak dla użytkowników bezpieczne, co gigant z Mountain View od dawna próbuje zmienić. Teraz podjął on w związku z tym kolejny istotny krok.Od stycznia 2021 roku w Chrome Web Store będzie obowiązywać nowa polityka – polityka zmuszająca twórców rozszerzeń do informowania, w jaki sposób dane użytkowników zbierane za pośrednictwem ich rozszerzeń będą wykorzystywane. Autorzy dodatków będą mieli też obowiązek komunikować, jakie dane zbierają. To nie wszystko!Najistotniejszy w omawianej sprawie jest fakt, iż nowa polityka zakazuje twórcom rozszerzeń sprzedawania zbieranych danych, a także wykorzystywania kolekcjonowanych danych do celów niezwiązanych z charakterem konkretnego dodatku oraz do sprawdzania zdolności kredytowej. Cóż, wkrótce dane użytkowników Chrome Web Store powinny stać się znacznie bezpieczniejsze.Dostawcy rozszerzeń mają czas do 18 stycznia by zaakceptować warunki nowej polityki i określić, jakie dane są zbierane z pomocą ich dodatków. To właśnie od tego dnia informacje o kolekcjonowanych danych będą wyświetlane na stronach rozszerzeń w Chrome Web Store.