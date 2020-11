Ogromna obniżka na CyberGhost VPN. Odblokuje Netflixa i zapewni anonimowość w sieci

Promocja na dobry VPN.

VPN do zadań specjalnych

Im bliżej Czarnego Piątku, tym lepsze trafiają się promocje. Doskonałym na to dowodem jest przecena, na jaką zdecydował się. Jeden z najlepszych VPN-ów na świecie, z którego korzysta ponad 36 milionów osób, dostępny jest w planie 3-letnim w cenie zaledwie 2 euro (ok. 9 złotych) miesięcznie . Co więcej, decydując się na subskrypcję, użytkownik otrzyma 3 miesiące gratis.CyberGhost VPN to rewelacyjne zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami ze strony cyberprzestępców oraz świetny sposób na anonimowe przeglądanie Internetu. Aktywowanie VPN sprawia, że dane wysyłane i przesyłane z komputera przemieszczają się w zaszyfrowanym tunelu, do którego dostępu nie uzyska żaden niepowołany podmiot - nawet dostawca internetu.Ponadto, dzięki VPN możecie omijać blokady regionalne i odblokować zawartość serwisów niedostępną w Polsce i cieszyć się swobodnym korzystaniem z sieci w krajach, w których obowiązuje cenzura. Dacie wiarę, że Polacy mają dostęp do jedynie 15% całej biblioteki Netflixa? Można to zmienić za pomocą kilku kliknięć w CyberGhost VPN.