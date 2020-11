Microsoft udostępnia bardzo ważną aktualizację dla Windows 10

Rozwiązuje istotny problem.

Aktualizacja listopadowa wciąż nie u każdego

Reset rejestru systemu Windows: wszystkie klucze, które mogą uniemożliwiać instalację aktualizacji, zostają wyczyszczone

Wyczyszczenie bazy danych Windows Update (więcej miejsca na dysku twardym!)

Automatyczny reset ustawień sieciowych w razie wykrycia nieprawidłowości

Wyłączenie, naprawa lub modyfikacja składników systemu Windows odpowiedzialnych za usługę Windows Update.

Kompresja plików w katalogu profilu użytkownikach

Jak zaktualizować Windows 10, gdy wszystkie metody zawodzą?

Microsoft traktuje Windows 10 jako oprogramowanie będące zarazem usługą i dokłada wszelkich starań, aby jak najczęściej wydawać aktualizacje zawierające poprawki błędów, drobne usprawnienia i ciekawe nowości. Właśnie udostępniono najnowszą łatkę zgodnościową, która pozwoli zainstalować Windows 10 20H2 na kolejnych komputerach.Tradycją już stało się to, iż aktualizacje główne systemu Windows 10 (tzw. feature updates) udostępniane są na różnych komputerach w różnych terminach. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na problemy związane z kompatybilnością. Firma z Redmond nie chce wydawać swoich aktualizacji na komputery, na których mogą one sprawiać problemy. Stąd właśnie potrzeba stworzenia zbiorczego patcha, który rozwiąże większość dotychczasowych kłopotów i pozwoli na instalację systemu Windows 10 20H2 na kolejnych urządzeniach.Łatka Windows 10powstała z myślą o użytkownikach Windowsa 10 2004 (20H1) oraz nowszej wersji 20H2. Z automatu otrzymują ją obecnie jedynie wybrane osoby, jednakże każdy chętny może pobrać ją z katalogu online, czego mimo wszystko robić nie zalecam. Aktualizacja wprowadza kilka drobnych zmian mających na celu zapewnienie jak najlepszej kompatybilności z OSem Microsoftu.Nowości w KB4023057 to przede wszystkim:Co ciekawe, poprawka KB4023057 wydawana była na przestrzeni minionych lat wielokrotnie. Zawsze miała na celu to samo: odblokowanie aktualizacji.Najlepszym sposobem na szybkie otrzymanie aktualizacji jest narzędzie Media Creation Tool, dostępne za darmo w naszej bazie plików . Pobierz je, a następnie wybierz opcję "Uaktualnij ten komputer teraz". Gdy aktualizator pobierze niezbędne pliki, wybierz opcję "Zainstaluj". Jeśli klikniesz "Zmień elementy do zachowania" będziesz mógł zdecydować czy system ma być zainstalowany "na czysto", czy może z zachowaniem programów i ustawień. Domyślnie instalator zachowuje pliki osobiste i aplikacje, więc aby nie utracić danych, nie zmieniaj tych opcji.Źródło: Microsoft