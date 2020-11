Jak włączyć nowy czytnik PDF w Chrome 87? To proste

Doskonałe narzędzie.

Nowy czytnik PDF w Chrome 87

Pamiętacie czasy, w których przy okazji instalacji systemu Windows należało zainstalować pokaźny pakiet niezbędnych programów? Wiecie, WinRAR, Winamp, Acrobat Reader i podobnych? Wraz z upływem lat "niezbędnik" ten dość mocno skurczył się, bowiem z pewnymi zadaniami doskonale radzą sobie aplikacje domyślne Microsoftu, a zadania innych przejęły częściowo inne narzędzia. Tak wygląda choćby kwestia czytnika PDF, którego rolę spełnia dostatecznie dobrze przeglądarka internetowa Google Chrome, z której korzysta obecnie blisko 70% wszystkich internautów . Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale wraz z Chrome 87 zadebiutował także nowy czytnik PDF.Przeprojektowany moduł do odczytywania dokumentów PDF w Chrome 87 przynosi sporo pożytecznych zmian. Wśród nowości jest choćby obsługa podglądu miniatur stron, obsługa konturów dokumentów (spisy treści), kontroler powiększenia widoku dokumentu, przycisk "Dopasuj do strony" oraz obsługa obracania dokumentów.Zmiany skutecznie zamieniają wbudowaną przeglądarkę plików PDF w Chrome - znaną jako PDFium - w godnego rywala przeglądarki PDF przeglądarki Firefox (PDF.js), uważaną za najlepszą spośród wszystkich aplikacji do odczytu plików PDF.