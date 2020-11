Apple: Windows 10 może działać na MacBooku z chipem M1

Zaskoczeni?

MacBook M1 z Windows 10? To możliwe...

Niemal dwa tygodnie temu Apple pokazało nowe komputery MacBook wykorzystujące autorskie czipy M1 , wchodzące w miejsce procesorów marki Intel. Urządzenia wzbudziły niemałe zainteresowanie, a wiele osób zaczęło się zastanawiać nad kwestiami związanymi z optymalizacją oprogramowania pod ich kątem. Producenci oprogramowania już teraz nad tym pracują, zwłaszcza, że z pewnością opłaci się im to w dłuższej perspektywie. Ciekawą wypowiedzią w tym kontekście podzielił się ze światem Craig Federighi, starszy wiceprezes ds. Inżynierii oprogramowania w Apple.Apple inwestuje w ARM ogromne pieniądze i nie jest to decyzja, która została podjęta niedawno i spontanicznie. Jako pierwszy zalety tych układów dostrzegł przecież Microsoft, który opracował swego czasu system Windows 10 ARM i zbudował własne urządzenia z takimi układami. Apple podąża teraz podobną drogą i wygląda na to, że nie ma od niej odwrotu. Czy Windows 10 ARM mógłby zatem działać na laptopach z czipami M1? Okazuje się, że tak.Craig Federighi z Apple w rozmowie z ArsTechnica przyznał, że wyłącznie od decyzji Microsoftu zależy to, czy Windows 10 pojawi się na komputerach Mac.