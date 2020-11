GIMP skończył 25 lat. To lubiany, darmowy edytor grafiki

Sto lat!

GIMP świętuje 25 lat istnienia

25 lat temu Peter Mattis ogłosił na przeróżnych grupach dyskusyjnych powołanie do życia nowego, darmowego i otwartoźródłowego edytora graficznego. Tak właśnie zaczęła się historia GIMP-a (General Image Manipulation Program), który jest rozwijany po dziś dzień i do dziś budzi ogromne emocje. Jedni go kochają, inni nienawidzą i wykpiwają. Znają - niemal wszyscy.GIMP to darmowy program do edycji grafiki rastrowej. Pozwala na retusz, rysowanie, pracę na warstwach i kanałach, a nawet tworzenie skryptów automatyzujących niektóre procesy. Niektórzy korzystają z GIMP-a już od ponad dwóch dekad i są nim zachwyceni. Krytycy zarzucają przede wszystkim nieintuicyjny interfejs i fatalną ergonomię użytkowania.Maskotką narzędzia jest charakterystyczny kojot Wilber, stworzony przez Tuomasa Kuosmanena w 1997 roku. To właśnie on znajduje się w logo programu - trzyma w pyszczku pędzel.Z jakiegoś powodu wiele osób porównuje GIMP-a do Photoshopa. Program ten jednak nigdy nie miał być dla niego alternatywą, a wszelkie podobieństwa tłumaczone są chęcią stworzenia "przyjaznego interfejsu". Mimo tego, istnieje całkiem sporo osób tworzących różnego rodzaju motywy, dodatki i profile skrótów klawiszowych, które mają upodobnić apkę do flagowego narzędzia z pakietu Adobe.Najnowszą wersję programu GIMP pobierzesz z naszej bazy oprogramowania. Znajdziesz w niej zarówno wersję przeznaczoną na komputery z systemami Windows, jak i urządzenia pracujące w oparciu o Linuxa.Źródło: GIMP