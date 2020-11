Te smartfony Apple mogą nie dostać aktualizacji do iOS 15

Co najmniej dwa modele.





iOS 15 – dla których iPhone’ów?





fot. Rahul Chakraborthy - Unsplash

Kwestia aktualizacji iPhone’ów to rzecz, na której korzystają wszyscy użytkownicy. Apple znane jest z tego, iż przez wiele lat dostarcza najnowsze oprogramowanie nawet tym smartfonom, które w świecie Androida nie kwalifikowałyby się do otrzymania nowego systemu. Do sieci przedostały się nowe informacje związane z przyszłorocznąOkazuje się, że amerykańska firma z jabłkiem w logo może zdecydować się na brak wsparcia dla nieco starszych modeli.Nowe doniesienia dotyczące aktualizacji do iOS 15 pochodzą z The Verifier – tego samego źródła, które trafnie zgadło w ubiegłym roku, które sprzęty otrzymają wsparcie dla iOS 14. Można więc zakładać, że te informacje chociaż częściowo się sprawdzą, jednak oczywiście warto popatrzeć na nie z przymrużeniem oka. Przynajmniej aż do momentu, w którym Apple samo nie potwierdzi kompatybilności swoich smartfonów z iOS 15 podczas przyszłorocznej konferencji WWDC.Posiadacze iPhone’ów takich, jak iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus oraz iPhone SE (2 gen).Wygląda więc na to, że. To urządzenia, które zostały zaprezentowane w 2015 i 2016 roku, czyli ponad 5 lat temu! Same smartfony były niezwykle popularne i na ten moment dostawały od Apple aktualizację przez ponad cztery lata.Obecnie nie wiadomo, czego jeszcze możemy spodziewać się po samym iOS 15.Tego typu informacjeŹródło: 9to5Mac / fot. Denis Cherkashin - Unsplash